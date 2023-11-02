Polis: “Aracı kilitliydi, bu yüzden kapısı kırılarak arama yapıldı”

Aracında 250 gram hintkeneviri ile yakalanan B.C.D. tutuklanarak Lefoşa’da mahkemeye çıkarıldı, hakkında tutukluluk emri verildi.

Mahkemede olayın detaylarını aktaran polis, Çarşamba gün alınan bir ihbarda, zanlının tasarrufunda uyuşturucu madde olduğuna dair bilgi aldıklarını söyledi.

Polis, zanlının Mağusa’dan Lefkoşa’ya geldiğinin öğrenildiğini ve aracıyla Değirmenlik- Dağyolu’nun kavşağına geldiğinde durdurulduğunu ancak kapıların kilitli olması nedeniyle sol yolcu kapısının kırılarak, araçta arama yapıldığını belirtti.

Polis, zanlının aracında yaklaşık 250 gram ağırlığında hintkeneviri ile hassas terazinin bulunup, emare alındığını kaydetti.

Yürütülen soruşturma neticesinde zanlının Mağusa’ya giderken yolda buluştuğu bir kişiye 2 bin 900 Euro verdiği ve Yonca kavşağına bir tabelanın altına bırakılan uyuşturucuyu teslim aldıktan sonra yakalandığını anlatan polis, zanlının aleyhinde bir gün ek tutukluluk talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.