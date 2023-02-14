Polis: “2 kişiye sattığını itiraf etti”

Evinde 16 gram hintkeneviri bulunan ve 2 kişiye sattığı tespit edilen zanlı tutuklandı.

Polis, 13 Şubat’ta Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekibi tarafından alınan bilgide zanlı H.C.E.’nin tasarrufunda uyuşturucu madde olduğunun öğrenildiğini söyledi.

Polis, zanlının ikametgâhında görevli polisler tarafından yapılan aramada ikametgahın salon kısmında tepsi içinde 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü olduğuna inanılan uyuşturucu madde, üzerinde uyuşturucu kalıntısı olduğuna inanılan öğütücü ile oyun kartı, 4 ayrı foil kağıda sarılı yaklaşık 15 gram ağırlığında hintkeneviri türü olduğuna inanılan uyuşturucu maddenin bulunup, emare olarak zapt edildiğini söyledi.

Polis, zanlının gönüllü ifade verip, konu maddeyi 28 gram olarak aranan bir şahıstan aldığını ve 2 ayrı şahsa para karşılığı sattığını itiraf ettiğini anlattı. Polis, soruşturmanın devam ettiğini belirterek zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, soruşturma amaçlı zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.