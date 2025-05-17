Polis 2.5 kilo uyuşturucu ele geçirdi

Polis tarafından bugün gerçekleştirilen operasyonda 2 kilo 500 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde ele geçirildi.

Polisten yapılan açıklamada, bugün Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ile Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından Lefkoşa’da ortak gerçekleştirilen "Kaçış Yok Operasyonu"nda bir kişinin tasarrufunda 2 kilo 500 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda söz konusu şahıs S.E.F. (E-24) tutuklandı.