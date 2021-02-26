Plan Proje müdürlerine yeni atama

İçişleri Bakanlığı’nda Plan Proje Müdürü mevkiine iki kişi atandı. Hükümet, yeni atamalar sürecini devam ettirdi.

Resmi Gazete’de yayımlanan ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ersan Saner ve İçişleri Bakanı Kutlu Evren’in imzalarını taşıyan atama kararnamesine göre İçişleri Bakanlığı Plan ve Proje Müdür mevkiine Erhan Akar ve Elmas Kavunoğu atandı.

5 Eylül 2018’den beri İçişleri Bakanlığı Plan Proje Müdür mevkiinde bulunan Ebru Çomunoğlu ise görevden alındı.