Piyango Girne'ye çıktı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi tarafından yapılan 1 Milyon TL’lik çekiliş bu akşam gerçekleşti.

Devlet Piyangosu’nun çekilişinde 1 Milyon TL’lik büyük ikramiye 16583 numaralı bilete isabet etti. Şanslı bilet Girne gezici bayilerinden biri olan Mehmet Bağseven tarafından satıldı.

Bilet kontrolü için: piyangolar.gov.ct.tr