Pilli: “Pozitif vakalar yılbaşı eğlencesi düzenlenen yerlerden”

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, Covid 19 testi pozitif çıkan vakaların arttığına işaret ederek, “Ciddi bir durum var, halk sağlığı için ne gerekirse yapacağız” dedi.

Pilli, temaslı takip ekibiyle yaptığı toplantı sonrasında Gıynık TV’ye açıklama yaparak, şu anda pozitif çıkan vakaların, yılbaşı öncesi eğlence veya toplantı düzenlenen bazı yerlerden olduğunu aktardı.

Pilli’nin yaptığı açıklama şöyle: “Temaslı takip ekibi ile genel değerlendirme yaptım. Yılbaşı öncesi bazı yerlerde, toplantılar olmuştur veya 5-6 kişi de olsa eğlenceler düzenlenmiştir. Bu vakalar çıkıyor. Pozitif çıkan vakalar, yılbaşı öncesi eğlence yapılan yerlerden çıkıyor. Halk duyarlı olmadı. Vakalar çıkıyor. Ciddi bir durum vardır. Sağlıkla ekonomiyi bir arada götürmeye başladık. Vakalarda artış başladı ama dünyaya baktığınızda iyi durumdayız. Güneyi, Avrupa’yı görüyorsunuz. Ekonomi her yerde bozulmuştur. Geç önlem alan ülkeler hala bu beladan kurtulmadı. Güney, İngiltere, Almanya, Hollanda geç önlem aldı. Durum ortada. Vakalarımız henüz artmaya başladı, gerekirse önlem alacağız. Halk sağlığı için ne gerekirse yapacağız. Tek tek vakaları inceledik.”