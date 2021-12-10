Pilli, belediye ve sağlık merkezlerini ziyaret etti
Sağlık Bakanı Ali Pilli, Paşaköy Belediyesi, Vadili Belediyesi, Akdoğan, Beyarmudu Sağlık Merkezi ve Beyarmudu geçiş noktasında incelemelerde bulundu.
A+A-
Sağlık Bakanı Ali Pilli, Paşaköy Belediyesi, Vadili Belediyesi, Akdoğan, Beyarmudu Sağlık Merkezi ve Beyarmudu geçiş noktasında incelemelerde bulundu.
Pandemi ile mücadelede yerel yönetimlerin önemine işaret eden Bakan Pilli, belediyelerle yapılan işbirliğinin geliştirilmesi konusunda fikir alışverişinde bulunduklarını kaydetti.
Beyarmudu geçiş noktasında incelemelerde bulunan Pilli, Sağlık Bakanlığı ekiplerinden bilgiler aldı.
Bakan Pilli, ziyaretleri çerçevesinde Paşaköy Belediye Başkanı Habil Tülücü, Vadili Belediye Başkanı Mehmet Adahan, Beyarmudu Belediye Başkanı İlker Edip ile görüşmeler gerçekleştirdi.
Bu haber toplam 183 defa okunmuştur