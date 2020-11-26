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Pilli: “10-15 gün sonra Ersin Tatar Başbakan olacak”

Pilli: “10-15 gün sonra Ersin Tatar Başbakan olacak”

Sağlık Bakanı Ali PİLLİ, partisi UBP’nin bir toplantısında, hükümet görüşmeleriyle ilgili konuştuğu sırada heyecanlanarak “Göreceksiniz, 10-15 gün sonra Ersin Tatar başbakan olacaktır” ifadelerini kullandı.

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Sağlık Bakanı Ali PİLLİ, partisi UBP’nin bir toplantısında, hükümet görüşmeleriyle ilgili konuştuğu sırada heyecanlanarak “Göreceksiniz, 10-15 gün sonra Ersin Tatar başbakan olacaktır” ifadelerini kullandı.

Pilli’nin ifadeleri toplantıdaki UBP’liler tarafından kahkahalarla karşılandı.

Söz konusu ifadelerin yer aldığı video ise sosyal medyada mizah konusu oldu.

İşte o video:

 

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