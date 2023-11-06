Pile’de gergin saatler

Pile bölgesinde süren tartışmalı yol ve parselasyon çalışmalarında yeni bir gerginliğin yaşandığı öğrenildi.

YENİDÜZEN’in elde ettiği bilgilere göre, Ağustos ayında meydana gelen şiddet olaylarının yaşandığı bölgede; “Çayhan Düzlüğü” adı verilen alanda yine BM personeli ile Kıbrıs Türk tarafı yetkilileri arasında sözlü bir gerginlik çıktı, bölgedeki askeri yetkililer ile BM personeli görüşme başlattı.

Gerginliğin sebebinin, “gençlik arsaları” için yapılan parselasyon çalışmalarının, Türk tarafına ait topraklara geçtiği yönündeki iddialar olduğu ifade ediliyor.

Bölgeden elde edilen bilgilere göre tartışma, askere ait olan Çayhan’a “temas var mı, yok mu?” sorusuna yanıt arıyor.

Asker ile BM arasındaki görüşme sürüyor…

Anımsanacağı üzere Türk tarafının yol çalışmalarını başlattığı Ağustos ayında BM personeli ile Kıbrıs Türk tarafı polisi ve işçileri arasında fiziksel şiddete varan bir gerginlik yaşanmıştı. İş araçları, BM’ye ait araçları sürüklemiş, diplomatik bir kriz patlak vermişti.

BM daha sonra bölgeyle ilgili iki taraf arasında mutabakata varıldığını açıklamıştı. Ancak geçtiğimiz hafta bir basın toplantısı düzenleyen Dışişleri Bakanı olarak atanmış Tahsin Ertuğruloğlu, Kıbrıs Rum tarafının bölgedeki faaliyetlerini sonlandırması yönünde çağrıda bulunmuş, çatışma çıkma riski olduğunu söylemişti.

Ertuğruloğlu, BM’nin açıkladığı mutabakatla yaşananların zıt düştüğünü öne sürmüştü.

FOTO: ARŞİV

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