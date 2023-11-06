Pile’deki gerginlik sona erdi

Pile’de bugün sabah saatlerinde yaşanan gerginlik, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin parselasyon çalışmalarını durdurmasının ardından sona erdi.

AlphaNews’in aktardığına göre parselasyon çalışmaları geçici süreliğine durduruldu. Gerginlik, “gençlik arsaları” için yapılan parselasyon çalışmalarının, Türk tarafına ait topraklara geçtiği yönündeki iddialar üzerine patlak vermişti.

Asker ile BM arasında yapılan görüşmeler sonucunda, gerginlik son buldu.

Pile’nin Kıbrıslı Rum muhtarı Simos Mitidis, “Ekipler saat 12'ye kadar normal bir şekilde çalışıyordu ve sonrasında arazilerinin etkilendiğini söyleyen Kıbrıslı Türk toprak sahiplerinden gelen bazı sorunları çözmek için bize geçici olarak durmamız talimatı verildi. Bugün ya da yarın sorunun çözüleceğine inanıyorum” dedi.

Anımsanacağı üzere Türk tarafının yol çalışmalarını başlattığı Ağustos ayında BM personeli ile Kıbrıs Türk tarafı polisi ve işçileri arasında fiziksel şiddete varan bir gerginlik yaşanmıştı. İş araçları, BM’ye ait araçları sürüklemiş, diplomatik bir kriz patlak vermişti.

BM daha sonra bölgeyle ilgili iki taraf arasında mutabakata varıldığını açıklamıştı. Ancak geçtiğimiz hafta bir basın toplantısı düzenleyen Dışişleri Bakanı olarak atanmış Tahsin Ertuğruloğlu, Kıbrıs Rum tarafının bölgedeki faaliyetlerini sonlandırması yönünde çağrıda bulunmuş, çatışma çıkma riski olduğunu söylemişti.de gergin saatler

Ertuğruloğlu, BM’nin açıkladığı mutabakatla yaşananların zıt düştüğünü öne sürmüştü.