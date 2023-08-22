Pile konusunda BM Güvenlik Konseyi kararı öncesi yoğun diplomasi...

Pile’de yaşanan gelişmeler konusunda dün toplanan BM Güvenlik Konseyi’nin kararı, bazı güneydeki gazetelerde yer alırken, karar öncesinde yoğun diplomasi trafiği gerçekleştiği, Rusya’nın da karar öncesinde ilk açıklamasını Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü aracılığıyla yaptığı belirtildi.

Güney basını ayrıca, TC Recep Tayyip Erdoğan’ın konuya ilişkin açıklamasına da geniş yer verirken, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in Erdoğan’la yapacağı görüşmede Pile konusunun da gündeme geleceği iddiasında bulundu.

Fileleftheros gazetesi, “Açıklama İçin Diplomatik Mücadele – BM Güvenlik Konseyi’nden Pile’deki Olaylar Hakkında Saldırıları Kınama ve Endişe Bildirisi – BM’de Tüm Gece Süren Kabus” başlıkları altında manşet ve iç sayfalarından geniş yer verdiği haberinde, BM Güvenlik Konseyi’nin Pile’deki olayları kınama amacıyla dün gece yaptığı toplantıda, oy birliği sağlanabilmesi adına tam bir kabus yaşandığı yorumunda bulundu.

Gazete, İngiltere tarafından hazırlanan taslakta KKTC’nin ara bölgedeki faaliyetlerinin ve Barış Gücü askerlerine yönelik saldırıların kınandığını belirtirken karar metnine de haberinde yer verdi.

Rusya’nın ise olayların üzerinden dört gün geçmesinin ardından dün Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova aracılığıyla bir açıklama yaptığını yazan gazete, Kıbrıs Haber Ajansı'nın (KİPE) sorusu üzerine Zaharova’nın; “BM temsilcilerine yönelik her türlü şiddet eylemine karşı olduklarını ve ara bölgedeki olayların bir istisna olmadığını” söylediğini vurguladı.

Zaharova, “Gerek askeri gerekse siyasi şahsiyet olan BM yetkililerine karşı yönelen şiddet eylemlerine her zaman karşı çıkarız” şeklinde konuştu.

Erdoğan’ın açıklamaları

Gazete haberinin devamında, Pile konusunun dün Türkiye Bakanlar Kurulu’nun gündemini de meşgul ettiğini, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ise konuya ilişkin açıklamasında BM’ye yönelik suçlamalar dile getirdiğini iddia etti.

Haberde, Erdoğan’ın açıklamalarına geniş şekilde yer verildi.

Alithia gazetesi ise “Pile Miçotakis-Erdoğan Görüşmesinin Gündeminde” başlığı altında manşet ve iç sayfalarından geniş yer verdiği haberinde, Yunan hükümetinin, Pile’deki gelişmelerin Türkiye ile Yunanistan arasında son dönemde oluşan olumlu havanın bozmasından endişe ettiğini, her iki ülkenin diplomatik bürolarının, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında bir görüşme gerçekleşmesi yönünde hazırlık yaptıklarını iddia etti.

Gazete, Miçotakis-Erdoğan görüşmesinin BM Genel Kurulu’nun gerçekleştirileceği New York’ta 18-23 Eylül tarihleri arasında yapılmasının beklendiğini belirtirken görüşmede Türkiye’nin Kıbrıs sorununa ilişkin tutumu ve Pile’de gerçekleşen olayların Miçotakis tarafından gündeme getirilmesinin beklendiğini öne sürdü.

Gazete bir başka haberinde ise, BM Güvenlik Konseyi toplantısı devam ederken gazetenin basıma girdiğini aktardı ve Rum Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis’in dün söz konusu toplantıya ilişkin açıklamasında “BM ve Güvenlik Konseyi’nin görevlerini yerine getirmelerini beklediğini” söylediğini yazdı.

Letimbiotis, Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis ve Dışişleri Bakanı’nın tüm Güvenlik Konseyi üyeleriyle temas halinde olduklarını da vurguladı.

Haravgi gazetesi ise konuya ilişkin haberini “Oldubittileri Engellemek İçin Diplomatik Girişimler Hızlanıyor – BM Genel Kurulu Pile Konusunda Ciddi Endişelerini Dile Getirdi” başlıkları altında manşet ve iç sayfalarında verdi. Haberde, Kıbrıslı Rum ve Yunan hükümet sözcülerinin açıklamalarının yanı sıra DİSİ ve EDEK partilerinin açıklamaları da yer aldı.

DİSİ’den dün yapılan açıklamada, Avrupa Halk Partisi’ne bir mektup gönderildiği ve destek talep edildiği belirtilirken EDEK’in açıklamasında ise, “Türk yasa dışılığı karşısında özellikle ekonomi temelli önlemler alınması” yönünde Kıbrıs hükümetine çağrıda bulunuldu.

Gazete ayrıca, kuzey basınında konuya ilişkin çıkan haberlere ve Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile CTP Milletvekili Fikri Toros’un açıklamalarına da yer verirken Hasan Erçakıca’nın KİPE’ye yaptığı açıklamaları da aktardı.

Habere göre Erçakıca, “Türk tarafının Pile’deki eylemini bir kışkırtma şeklinde nitelendirirken” Kıbrıs Türk tarafının Kıbrıs sorunundaki durağanlığı “bu küçük kışkırtmalarla kırmaya çalıştığını” öne sürdü.

Politis ise konuya ilişkin haberlerini “Erdoğan BM’ye Savaş Açtı – Gerginlik Değirmenine Erdoğan’dan Su – Rusya BM Mensuplarına Yönelik Şiddete Karşı” başlığıyla yayımladı.