Pile – Arçoz yol çalışmaları yavaşlatıldı, BM ile görüşme yapılacak

Birleşmiş Milletler yönetimindeki tampon bölgeye uzanan Pile – Arçoz yol çalışmaları “yavaşlatıldı” BM ile görüşme kararı alındı.

YENİDÜZEN’in hükümet kaynaklarından edindiği bilgilere göre çalışmalar yavaşlatılmış durumda.

Yol ile ilgili yetkililerin bugün Kıbrıs’taki BM Barış Gücü ile bir görüşme yaparak son durumu değerlendireceği, çıkacak sonuca göre hareket edeceği öğrenildi…

YENİDÜZEN’e bilgi veren kaynak, “diplomasiye son şans” değerlendirmesinde bulundu.

Ne olmuştu?

Türk yönetimi tarafından, BM yönetimindeki tampon bölgeye izinsiz şekilde inşa edilmek istenen Arçoz (Yiğitler) - Pile yolu çalışmalarını durdurmaya çalışan BM personelleri, sivil giyimli Türk polis ve askerler tarafından darp edilmiş, BM'ye ait araçlar, bölgedeki iş araçları tarafından zarar verilerek itilmişti.

Türk yönetimi, 11,6 kilometrelik yolun 4,1 kilometresini BM yönetimindeki ara bölgeden geçirmek istiyor.

Pile'de neler oluyor?

Gözler Pile’de