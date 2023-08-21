Gözler Pile’de

Ertuğrul SENOVA

Pile’de, Birleşmiş Milletler yönetimindeki tampon bölgeye uzanmasını engellemeye çalışan BM personelinin darp edilmesine neden olan Arçoz – Pile arasındaki yol çalışmasını yürüten şirketin, Emrullah Turanlı’ya ait “Taşyapı” olduğu ortaya çıktı.

YENİDÜZEN’in elde ettiği bilgilere göre Mayıs ayında Karayolları Dairesi’nin talebi üzerine Merkezi İhale Komisyonu tarafından çıkılan 19 milyon TL’lik “Pile - Yiğitler Yolu Yapım İşi” ihalesi Turanlı’nın sahibi olduğu Taşyapı’ya verildi.

Kıbrıs Türk halkı Turanlı’yı, 10 yıla yakın sürede biten yeni Ercan terminalinin müteahiti ve işletmecisi olarak tanıyor. Türkiye’deki iktidara yakınlığıyla bilinen Turanlı’ya son olarak UBP – YDP – DP Hükümeti, Ercan’ın pandemi sürecinde “kayıp yaşadığı” iddiasıyla 59 milyon Euro ödeme kararı almıştı.

Cuma günü, yol çalışmasını durdurmaya çalışan 3 BM personelinin darp edildiği olaylar sırasında, Turanlı’ya ait iş araçları da BM’ye ait araçları, yol çalışmasının yapıldığı alandan “sürüklemiş”, o anlar kameralara yansımıştı.

Bu arada, BM personelini darp eden kişilerin, sivil giyinimli Türk polis ve askerleri olduğu bilgisi de teyit edildi.

Öte yandan BM, hafta sonu olması nedeniyle yavaşlayan yol çalışmalarını yakından takip ediyor. Elde edilen bilgilere göre yol çalışması, tampon bölge dışında kalan bölgede devam ediyor. Hafta sonu olması nedeniyle yavaşlayan çalışmaların, bugün hız kazanması bekleniyor.

Ancak BM, yolun tampon bölgeden geçirilmemesi için her türlü müdahaleye hazır olduğu mesajını veriyor, çalışmaları, bölgede bulunan BM personeli aracılığıyla izliyor.

Konuyla ilgili hem Kıbrıs Haber Ajansı hem de Cyprus Mail’e konuşan Kıbrıs’taki BM Barış Gücü Sözcüsü Aleem Siddique, “BM Barış Gücü bölgedeki varlığımızı korumakta ve durumu yakından izlemeye devam etmektedir. UNFICYP, herhangi bir çalışmanın başlamasını önlemek için beklemededir” dedi.

Siddique, Cumartesi günü Cyprus Mail’e yaptığı açıklamasında ise “BM, inşaatın tampon bölgede devam etmesini engellemekte kararlı” ifadelerini kullandı.

Siddique, “Tampon bölgeye girme girişimleri engellenecek” dedi.

Yol inşaatı Turanlı’ya ait

Birleşmiş Milletler personeli ile Türk polis ve askeri arasında arbedeye neden olan ve 3 BM personelinin “hastanelik edilmesiyle” sonuçlanan olayların odağındaki yol çalışmasının, Emrullah Turanlı’ya ait “Taşyapı” isimli şirkete verildiği öğrenildi.

YENİDÜZEN’in elde ettiği bilgilere göre Mayıs ayında Karayolları Dairesi’nin talebi üzerine Merkezi İhale Komisyonu tarafından çıkılan 19 milyon 90 bin 909 TL’lik “Pile - Yiğitler Yolu Yapım İşi” ihalesi Turanlı’nın sahibi olduğu Taşyapı’ya verildi.

14 Mayıs’ta açılan ihale, alışılmışın dışında bir şekilde sadece 10 günde sonuçlandı ve Taşyapı 24 Mayıs’ta ihaleyi alan şirket oldu.

İhale şartnamesine göre yolun, 90 gün içerisinde tamamlanması öngörülüyor.

Kıbrıs Türk halkı Turanlı’yı, 10 yıla yakın sürede biten yeni Ercan terminalinin müteahiti ve işletmecisi olarak tanıyor.

Türkiye’deki iktidara yakınlığıyla bilinen Turanlı’ya son olarak UBP – YDP – DP Hükümeti, Ercan’ın pandemi sürecinde “kayıp yaşadığı” iddiasıyla 59 milyon Euro ödeme kararı almıştı.

Cuma günü, yol çalışmasını durdurmaya çalışan 3 BM personelinin darp edildiği olaylar sırasında, Turanlı’ya ait iş araçları da BM’ye ait araçları, yol çalışmasının yapıldığı alandan “sürüklemiş”, o anlar kameralara yansımıştı.

Bu arada, BM personelini darp eden kişilerin, sivil giyinimli Türk polis ve askerleri olduğu bilgisi de teyit edildi.

Projenin detayları: 4,1 KM’si BM yönetiminden geçiyor

Projenin detayları geçtiğimiz Perşembe günü, Dışişleri Bakanlığı tarafından açıklanmıştı.

Yapılması planlanan yolun uzunluğu 11,6 kilometre olarak açıklanırken, ilk 7,5 kilometrelik kısmının Arçoz (Yiğitler) sınırları içerisinde, geriye kalan 4,1 kilometrelik kısmının ise Pile, yani BM yönetimindeki alan içerisinde yer aldığı belirtilmişti.

Yolun tamamlanması halinde 2 şeritten oluşacağı ifade ediliyor.

Çalışmalar bugün yeniden hız kanacak, BM takipte

Öte yandan BM, hafta sonu olması nedeniyle yavaşlayan yol çalışmalarını yakından takip ediyor.

Cumartesi günü açıklama yapan “KKTC” Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Mustafa Lakadamyalı, çalışmaların hafta sonu olması nedeniyle düşük tempoda devam ettiğini, BM’nin gözetimini sürdürdüğünü söyledi.

Elde edilen bilgilere göre çalışmalar, tampon bölge dışında kalan bölgede sürüyor.

Çalışmaların bugün hız kazanması bekleniyor.

BM engellemekte “kararlı”

Ancak BM, yolun tampon bölgeden geçirilmemesi için her türlü müdahaleye hazır olduğu mesajını veriyor, çalışmaları, bölgede bulunan BM personeli aracılığıyla izliyor.

Konuyla ilgili hem Kıbrıs Haber Ajansı hem de Cyprus Mail’e konuşan Kıbrıs’taki BM Barış Gücü Sözcüsü Aleem Siddique, “BM Barış Gücü bölgedeki varlığımızı korumakta ve durumu yakından izlemeye devam etmektedir. UNFICYP, herhangi bir çalışmanın başlamasını önlemek için beklemededir” dedi.

Siddique, Cumartesi günü Cyprus Mail’e yaptığı açıklamasında ise “BM, inşaatın tampon bölgede devam etmesini engellemekte kararlı” ifadelerini kullandı.

Siddique, “Tampon bölgeye girme girişimleri engellenecek” dedi.