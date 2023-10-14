“Photoshop’ta hazırlayıp, kuzeye geçmeye çalışıyorlar”

Hüseyin ÖZBARIŞCI

Kıbrıs’ın iki tarafı arasındaki geçiş noktalarında Kıbrıs’ın güneyinden, kuzeyine sahte sigorta poliçesi ile geçmeye çalışan kişilerin sayısının son dönemde arttığı gözlemlendi.

Geçtiğimiz günlerde iki kişinin daha tutuklanmasıyla birlikte, konunun ilk kez gündeme gelen Nisan ayından bu yana toplamda 14 kişi sahte poliçe meselesi nedeniyle tutuklanarak, adanın kuzeyinde mahkemeye çıkarıldı.

Konuyla ilgili YENİDÜZEN’e açıklamalarda bulunan Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği Genel Sekreteri ve Sigorta Bilgi Merkezi eski başkanı İbrahim Kavçın, geçiş noktalarında denetimlerin sıklaştığına vurgu yaparak, düzenlenen sahte poliçelerin hiçbirinin şirketler tarafından hazırlanmadığı, büyük çoğunluğunun ‘photoshop’ta programıyla hazırlandığının kanıtlandığını aktardı. Kavçın, Sigorta Bilgi Merkezi’nin sisteminin bu konuda gelişmiş bir sisteme sahip olduğunu söyledi ve poliçenin sahte olup olmadığının kolaylıkla anlaşıldığını belirtti.

Nisan-Ekim arası 14 kişi…

Sahte sigorta poliçesi konusu ilk kez 2023 yılının Nisan ayında gündeme geldi. Nisan ayı itibariyle sahte sigorta poliçesiyle ilgili tutuklamalar da arka arkaya başladı. Sahte sigorta poliçesi hazırlayan veya geçiş noktasında görevli memura sahte poliçeyi verip kuzeye geçmeye çalışan 14 kişi tutuklanarak adanın kuzeyinde mahkemeye çıkarıldı. Tutuklanan kişilerin tümü de güneyden kuzeye geçiş yapmaya çalışan Kıbrıslı Rum…

Mahkeme süreci…

Sahte poliçe nedeniyle tutuklanan akabinde mahkemeye çıkıyor. Mahkeme sürecinin sonunda tutuklanan zanlılar 30 günü aşmayacak şekilde cezaevine gönderiliyor.

“Kapıdaki polisler tarihlere bakıyor mu diye merak ettim…”

Geçtiğimiz Ağustos ayında, görevli memura sahte sigorta poliçesi göstererek kuzeye geçmeye çalışan, geçiş noktasında tespit edilip tutuklanan 33 yaşındaki zanlı A.M.’nin mahkemede verdiği ifade dikkat çekmişti. Geçerli sigorta belgesine ait seri numaralarını kullanarak, 6 Haziran 2024 tarihine kadar geçerli yazarak sahte poliçe hazırlayan zanlı A.M. mahkemede, “Sadece merak ettim acaba kapıdaki polisler tarihlere bakıyor mu diye. Benim mental sorunlarım var, cezaevine gitmek istemiyorum” ifadelerini kullanmıştı.

Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği Genel Sekreteri ve Sigorta Bilgi Merkezi eski başkanı İbrahim Kavçın:

“Büyük bir çoğunluğu ‘photoshop’ta hazırlanıyor”

Konuyla ilgili YENİDÜZEN’e açıklamalarda bulunan Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği Genel Sekreteri ve Sigorta Bilgi Merkezi eski başkanı İbrahim Kavçın, sahte sigorta poliçelerinin büyük bir çoğunluğunun photoshop’ programıyla hazırlandığını, şirketler tarafından sahte sigorta poliçesi hazırlanan poliçeye bugüne kadar rastlanılmadığını söyledi. Tarih veya isim hatalarını şirketlerin de zaman zaman yaptığını aktaran Kavçın, bunların dikkate alındığını ve düzeltilinceye kadar adanın kuzeyine geçirilmediğini belirtti.

Geçiş noktalarında tüm poliçelerin polis tarafından sistemde görüldüğünü aktaran Kavçın, son dönemde bu konuda polisin sıkı bir denetimi olduğuna da işaret etti. Baza zamanlarda polisin poliçe görmekte sıkıntı yaşayabildiğini söyleyen Kavçın, bunun her poliçenin “sahte” olduğunun anlamını da taşımadığını, sistemdeki aksaklıklar nedeniyle (elektrik kesintisi, internet kesintisi vb.) meydana gelebildiğini ifade etti.

“Denetimler sürdüğü taktirde sorun olmaktan çıkacak”

Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği Genel Sekreteri İbrahim Kavçın, bu konuda sıkı bir denetim olduğunu bir kez daha hatırlatarak, “Denetimler sürdürüldüğü sürece bu konu sorun olmaktan çıkacak” dedi. Kavçın, önceki dönemlerde konu pek fazla gündemde olmadığından dolayı bu kadar sıkı denetimin olmadığını da söyledi. İbrahim Kavçın, konunun adanın kuzeyindeki sigorta şirketleriyle bir bağlantısı olmadığını da ifade etti.

Sistem nasıl işliyor?

Sistemin nasıl işlediğini de anlatan Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği Genel Sekreteri Kavçın, polisin adanın kuzeyine geçen her poliçeye bakarak, poliçenin Sigorta Bilgi Merkezi’ne kayıtlı olup olmadığını araştırdığını söyledi. Şirketlerin bu merkeze kayıtlı olduğunu belirten Kavçın, şu ana kadar hiçbir şirkete ait sahte bir sigorta poliçesine rastlanılmadığını yineledi.

Sigorta Bilgi Merkezi’nin sistemine herkesin erişemeyeceğini kaydeden Kavçın, Merkezden verilen bilgiler sayesinde poliçenin sahte olup olmadığının anlaşılabildiğini dile getirdi.

Poliçe fiyatları

İbrahim Kavçın, adanın her iki tarafına da geçişlerde uygulanan poliçe fiyatlarının son yıllarda değişmediğine vurgu yaptı, güncel poliçe fiyatlarını paylaştı.

Güncel fiyatlar şöyle:

1 Aylık: 25 Euro

3 Aylık: 60 Euro

6 Aylık: 110 Euro

12 Aylık: 200 Euro