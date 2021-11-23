2022 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nın Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda görüşülmesine bugün de devam ediliyor.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, saat 11.50’de Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu başkanlığında toplandı.

Genel Kurulda Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nde 12 milyar 770 milyon TL olarak onaylanan “2022 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı” ele alınıyor.

Genel Kurul’un bugünkü gündeminde, Polis Genel Müdürlüğü, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı, İçişleri Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı bütçeleri bulunuyor.

Genel Kurul’da da komitede olduğu gibi 3 günde tamamlanması beklenen görüşmelerin ilk günü olan dün, sırasıyla Cumhurbaşkanlığı, Cumhuriyet Meclisi, Başbakanlık, Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman), Hukuk Dairesi (Başsavcılık), Sayıştay Başkanlığı, Başbakan Yardımcılığı, Turizm ve Çevre Bakanlığı bütçeleri onaylanmıştı.

PGM Bütçesi’ne oyçokluğu’yla onay

Meclis Genel Kurulu’nda, 630 milyon 384 bin 900 Türk Lirası tutarındaki Polis Genel Müdürlüğü Bütçesi oyçokluğuyla kabul edildi.

2022 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nın önceki gün başlayan Meclis Genel Kurulu’ndaki görüşmelerine dün Polis Genel Müdürlüğü bütçesiyle devam edildi.

Polis Genel Müdürlüğü Bütçesi görüşmelerinde, polisteki personel eksikliğinden, hızlı ve etkin soruşturmanın önemine birçok noktaya işaret edildi.

Angolemli: 1900 kişilik polis kadrosu nüfusa yetmiyor

TDP Milletvekili Hüseyin Angolemli, polisin ülkedeki en önemli unsurlardan olduğunu belirterek, polisin topluma huzur veren bir kurum olduğunu ancak bütçeye bakıldığında bu kuruma gereken önemin verilmediğinin görüldüğünü belirtti.

Angolemli, Polisin hala Güvenlik Kuvvetlerine bağlı olduğunu hatırlatarak “peki biz burada kimi eleştireceğiz bu kurumun sorumlusu kim” dedi.

Güvenlik kuvvetlerindeki mevzuatın polislere uygulanmamasını da eleştiren Angolemli, polisle ilgili bekleyen yasalara da işaret etti.

Angolemli, Anayasanın geçici 10. Maddesinin değiştirilememesi nedeniyle sıkıntılar yaşandığını ifade ederek, en azından trafik polisi almak için formül bulunmasını önerdi.

1900 kişilik polis kadrosunun nüfusa yetmediğini kaydeden Angolemli, polis teşkilatının ellerinden geleni yaptığını söyledi.

Baybars: Personel eksikliği hizmeti engelliyor

HP milletvekili Ayşegül Baybars, bütçede polisle ilgili yer alan kalemleri eleştirerek, teşkilatın günün koşullarına uydurulmasıyla ilgili bir adım göremediğini söyledi.

Polisin taleplerinin karşılanması için herhangi bir mekanizma olmadığına işaret eden Baybars, polisin güncel şartlarda hizmet vermemesinin asayişi ve güvenliği de tehlikeye attığını belirtti.

Baybars, Polisin mücadele ettiği asayiş olaylarına işaret ederek, personel eksiği ve teknoloji yetersizliğinin polisin gerektiği gibi hizmet vermesini engellediğini kaydetti.

Siber suçlarla mücadelede de yetersiz olduğunu vurgulayan Baybars, bütçe yetersizliğinin, bir dizi konuda yaşanan sıkıntıların 2022 yılında da devam edeceğini gösterdiğini söyledi.

Polis teşkilatının hizmet içi eğitim dahil bir dizi eksiği olduğunu dile getiren Baybars, kendi başına gelen bazı farklı polisiye olaylardan örnekler verdi.

Baybars, polisin daha görünür olması ve güvenin daha güçlü tahsis edilmesi gerektiğini ancak bu bütçeyle bunun mümkün olmadığını belirtti.

Özyiğit: “Yönetenlere değil hizmet veren polislere selam olsun”

TDP milletvekili Cemal Özyiğit, bakanlığı döneminde taşımacılıkla ilgili bir sorun yaşandığını, olayın hala olması gerektiği gibi değerlendirilmediğini anlatarak, özel jet kriziyle ilgili de ön rapor haricinde bir belgeye ulaşamadıklarını vurguladı.

Bir yıl önce bu dosyayı bütçe görüşmelerinde sorduğunu, hala açıklanan bir şey olmadığını hatırlatan Özyiğit, hala polisten ve başsavcılıktan rapor beklediklerini ve Ombudsmana gittiklerini “ihmali görülen kişilerin tespiti için soruşturma başlatıldı” şeklinde bir cevap aldıklarını iletti.

Adapass sahteciliğiyle ilgili de faturanın bir çalışana kesildiğini söyleyerek, “bu mudur adalet” diye soran Özyiğit, Adalı cinayetiyle ilgili bulguların da paylaşılmasını beklediklerini söyledi.

Polisin emeklilik ve terfi haklarıyla ilgili de eleştirilerde bulunan Özyiğit, “yönetenlere değil hizmet veren polislere selam olsun” dedi.

Töre: “Polisin nereye bağlı olduğu bir önem arz etmiyor”

UBP Milletvekili Zorlu Töre de, polis teşkilatını yaralamamanın önemli olduğunu ifade ederek, konuşulurken bile buna dikkat edilmesi gerektiğini kaydetti.

Töre, sitem ve şikayetlerin de değerlendirilmesi ve toplumun polise güveninin sağlanmasının önemine değinerek, polis teşkilatına yöneltilen eleştirilerin bir kısmına da katılmadığını söyledi.

Polisin nereye bağlı olduğunun bir önem arz etmediğini söyleyen Töre, devletin güvenlik birimlerinin savaş anında farklı görevler üstlense de normal zamanda birlik içinde huzuru sağlamakla yükümlü olduğunu ifade etti.

Konuşmaların ardından, Polis Genel Müdürlüğü Bütçesi oyçokluğuyla kabul edildi.