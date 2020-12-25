Peş peşe trafik kazaları: 1’i ağır toplam üç yaralı

Girne, Lefkoşa ve Mağusa’da akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazalarında 1’i ağır toplam 3 kişi yaralandı.

Girne’de motosiklet ve araba çarpıştı

Girne’de Karaoğlanoğlu bölgesi, GAÜ kavşağında meydana gelen trafik kazasında, Otomobil ile motosikletin çarpıştı. Motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Lefkoşa’da biletçiye çarptılar

Lefkoşa’da Fuar Alanı önünde trafik kazası meydana geldi. Kazanın meydana geldiği bölgede satış yapan bir biletçi yaralandı.

Fuar Alanı önünde gerçekleşen kazada, otobüsün çarptığı araç savrulmanın etkisiyle piyango biletçisine ve aracına çarptı.

Yaralanan biletçi Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Mağusa’da bir ağır yaralı



Öte yandan Mağusa’da meydana gelen kazada ise 1 kişi ağır yaralandı. Akşam saatlerinde meydana gelen kazada bir araba motosikletliye çarptı. Kaza sonucun da motor sürücüsü ağır yaralandı.