“Peki,  hastaları kim tedavi edecek?”

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, Kıbrıs Türk Tabipleri Odası ve Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası yaptığı ortak açıklama ile ‘Acil Durum Hastanesi’nin bugün açılacak olmasına karşın, sağlık personeline yönelik hiçbir hazırlık yapılmadığına vurgu yaptı.

“Bugüne kadar Sağlık Bakanlığı veya başka bir yetkili tarafından yapımı devam etmekte olan acil durum hastanesinde hangi sağlık personelinin görev yapacağına dair bir hazırlık veya organizasyon yapılmamıştır” denilen açıklamada, Bugün dahi mevcut pandemi merkezinde görev yapmakta olan sağlık çalışanları dâhil kimsenin açılacak olan hastanede kimlerin görev yapacağı konusunda bilgilendirilmediğinin altı çizildi.

Açıklama şöyle:

“Ülkemiz 8 aydan uzun bir süredir COVID-19 pandemisinin etkisi altındadır ve bu hayatımızın tüm alanlarını olumsuz olarak etkilemiştir. Pandemiyle mücadele çok boyutlu ve titiz bir koordinasyon içinde yürütülmek zorunda olsa bile, yine de esasen sağlık alanındaki çabalar işin bel kemiğini oluşturmaktadır.

Uzun zamandan beridir artan talebe cevap veremez durumda olan kamu sağlık servislerimiz ise pandemiye aniden oluşan veya önlem alınmaması durumunda oluşacak yük karşısında tamamen iflas etme riski altında yakalanmıştır. Mart ayından beri ülkemizde sadece biz hekimler değil yöneticiler ve halk da ayrı bir pandemi hastanesi ihtiyacından bahsetmektedir.

Buna rağmen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti devleti olarak, kendi mimar ve mühendislerimizin oluşturduğu kendi projelerimizle, kendi insan kaynaklarımızla ve kendi maddi kaynaklarımızla, kendi hastanemizi inşa etmeyi bir türlü başaramadık. Pandemi hastanesi konusunda birbiri ardına farklı vaatler açıklandıkça, kamuoyunun kaygısı giderek arttı. Buna bağlı olarak, üzerindeki kamuoyu baskısı da artınca, hükümet çareyi Türkiye’den pandemi hastanesi konusunda da yardım talep etmekte buldu.

“Kendi projemiz kullanılmadı”

Bugün açılışı yapılacak olan Acil Durum Hastanesi, daha önceden Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne bağlı ilgili odalara Sağlık Bakanlığı tarafından kendimize ait proje çalışması yaptırılmış olmasına karşın, tamamıyla Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından projelendirilip inşa edilmiştir.

KKTC makamlarına ise sadece bu hastanede tedavi görecek hastalara tedavi hizmetini sunacak sağlık çalışanlarını, hastanenin idarecilerini, güvenlik görevlilerini yani hastane personelini organize etme görevi kalmıştır.

“Personel hazırlığı yapılmadı”

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği ve tüm sağlık örgütleri, aylardan beridir, hastaların tedavi olabilmek için tek başına hastane yataklarına, cihazlara değil ayni zamanda bu cihazları kullanacak ve onlara tedavi hizmeti verecek eğitilmiş ve organize edilmiş sağlık çalışanlarına da ihtiyacı olduğunu söylemektedir. Buna rağmen bugüne kadar Sağlık Bakanlığı veya başka bir yetkili tarafından yapımı devam etmekte olan acil durum hastanesinde hangi sağlık personelinin görev yapacağına dair bir hazırlık veya organizasyon yapılmamıştır. Bugün bile, değil sadece biz, mevcut pandemi merkezinde görev yapmakta olan sağlık çalışanları dâhil kimse açılacak olan hastanede kimlerin görev yapacağı konusunda bilgilendirilmemiştir. Konuyla ilgili ısrarlı uyarılarımız sürekli olarak duymazlıktan gelinmiştir. Bugün hala muallak laflarla “gerekirse Türkiye personel yardımında da bulunacak” denilmektedir.

“Hekimler göreve hazırdır”

Bu ülkenin kendi hekimleri, hemşireleri, teknikerleri yani bu ülkenin sağlık uzmanları kendi hastalarımıza hizmete hazırdırlar. Ancak bunun için Sağlık Bakanlığı’nın gerekli organizasyonu yapması gerekmektedir.

İhtiyaç duyulacak hekim açığının tamamlanması için, Türkiye’de tıp fakültelerinden mezun olan KKTC+TC uyruklu (çift uyruklu) genç meslektaşlarımızın devlet hizmet yükümlülüklerini (mecburi hizmet) yerine getirdikleri yerlere Kuzey Kıbrıs’ın dâhil edilmesi için Türkiye ile KKTC arasında mevcut Sağlık İşbirliği Protokolüne ek bir protokol yapılması için başlattığımız çalışmanın Sağlık Bakanlığı tarafından tamamlanması katkı sağlayacaktır. Ayrıca özelde meslek icra eden hekimlerin ihtiyaç alanlarına yönelik kamuda görevlendirilebilmeleri için gerekli yasal çalışmanın da tamamlanması gerekmektedir.

Pandemi mücadelemizde elimizi güçlendirecek Acil Durum Hastanesi’nin hastalarımıza hizmet verebilmesi için gerekli organizasyonunun yapılması konusunda Sağlık Bakanlığı’nı adım atmaya, sağlık çalışanları ve örgütleri ile işbirliği içinde gerekli hazırlığı ivedilikle tamamlamaya çağırıyoruz. Ülkemizin hekimleri olarak, hastalarımızın tedavisi için hizmete hazır olduğumuzu, toplumumuzun sağlığının korunması için de üzerimize düşen sorumluluğun bilincinde olduğumuzu bir kez daha hatırlatırız”.