Pehlivan: “Bugün, her şekilde bir sonuç alacağımızı düşünüyorum”

Adıyaman’da bulunan Gazeteci Alihan Pehlivan, göçükte 100 kamyonluk enkaz kaldığını, çalışmaların sürdüğünü, insan gücü ve gerekli teçhizatların bir tamam olduğunun altını çizdi.

Enkazda en zor nokta olan bloğun kaldırıldığını ifade eden Pehlivan, ekibe bugün ulaşılacağı öngörüsünde bulundu, “Olumlu veya olumsuz bugün, her şekilde bir sonuç alacağımızı düşünüyorum” dedi.

170 kişilik arama kurtarma ekibi ile çalışıldığını belirten Pehlivan, “Hiçbir eksiğimiz yok, artık mucize olmasını bekliyoruz. Dün en soğuk geceyi yaşadık, bugün güneşli güne başladık” şeklinde konuştu.

Pehlivan, “Market bulmak, yiyecek içecek bulmak zor, yaşam şartları çok zor. Tahtadan yaktığımız ateşle ilk kez çay içtik. Henüz hiç kahve içmedik.” dedi.

Bölgedeki en güçlü arama kurtarma çalışmasının otelde olduğunu anlatan Pehlivan, Adıyaman’a genel olarak yardımların da ulaşmaya başladığını anlattı.

Genel durumla ilgili bilgi de aktaran Pehlivan, çok ciddi ihtiyaçlar olduğunu dile getirdi, “Adıyaman’da herkes aç, susuz, yardım bekliyor, onlarla da erzaklarımızı paylaştık. Kadın peti, çocuk bezi soranlar oluyor. Buradaki şartlar çok zor, çok kötü.” dedi. Pehlivan, Pakistan sivil savunma ekiplerinin de oteldeki çalışmalara yardım ettiği bilgisini de paylaştı.