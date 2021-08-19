PCR test kitleri bitti, herkese Antijen

Lefkoşa Fuar Alanı’ndaki test merkezlerinde PCR kitleri bittiği için teste giden herkese Antijen hızlı test yapıldı. PCR testi talep edenler, Sağlık Bakanlığı’nın anlaşmalı olduğu özel laboratuarlara yönlendirildi.

Bazı kaynaklar, PCR test kitlerinin Pazartesi gününden bu yana bittiğini, bu nedenle herkese antijen test yapıldığını ifade ederken, Lefkoşa Fuar Alanı test merkezi sağlıkçıları bu iddiaları yalanladı.

“Dün ve bugün kısa süreli sıkıntı yaşandı ama şu an bu eksiklik giderildi, PCR test kitleri elimize ulaştı ve yapmaya başladık” denilerek, sadece antijeni pozitif çıkan ve teyit işlemine çağrılanlara PCR test yapıldığı belirtildi.

Lefkoşa Fuar Alanı’ndaki test merkezlerine giderek PCR yaptırmak isteyen ve özel laboratuarlara yönlendirilen vatandaşlar duruma tepki gösterirken, merkezlerdeki sağlık çalışanlarının ise Antijen yaparken daha fazla zaman harcadığı, bu nedenle beklemenin daha uzun sürdüğü gözlendi.