Pazartesi Elefteria Meydanı’nda iki toplumlu konser düzenlenecek

Birleşik Kıbrıs -İki Toplumlu Barış İnisiyatifi, Birleşmiş Milletler (BM) Siyasi ve Barış İnşası İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo'ya mektup göndererek görüşme talep etti.

İnisiyatiften yapılan yazılı açıklamada, “Kıbrıs sorunuyla ilgili açmaz devam ederken, DiCarlo'nun Kıbrıs'ı ziyaret etmesinden duyulan memnuniyet” ifade edildi.

İnisiyatifin, BM Genel Sekreterinin çabalarını ve Kıbrıs halkının, Kıbrıs sorununu barışçıl bir çözüme ulaştırma gayretlerini destekleme taahhüdünü, önemli adımlar olarak değerlendirdiği belirtilen açıklamada, “Birleşik Kıbrıs -İki Toplumlu Barış İnisiyatifi, mevcut çıkmazın aşılabileceği yollara ilişkin tutumunu ana hatlarıyla belirledi ve Rosemary Di Carlo'ya, kendisiyle görüşmeyi talep eden bir mektup gönderdi” denildi.

Olumsuz siyasi atmosfere rağmen, Kıbrıslı Rumlar ve Kıbrıslı Türklerin, toplumsal düzeyde gerçekleştirecekleri ortak eylemlerin ilerleme için temel olduğu düşüncesi dile getirilen açıklamada, bu bağlamda 20 Mart Pazartesi günü, 20.00’de Lefkoşa'nın güneyindeki Eleftheria meydanında "Acıda birleşme, geleceğimiz için birleşme" sloganıyla iki toplumlu konser düzenleneceği belirtildi.

“Liderlik düzeyinde gerçekleştirilen eylemler, ne yazık ki müzakere masasındaki çıkmazın aşılmasına yardımcı olmamakta, ana vatanları dahil etmeye yönelik gerçekleştirilen asırlık politikalar, günlük siyasetten öteye gitmemektedir” denilen açıklamada, bu tür politikalara son verilmesi talep edildi.