“Patronumuz çalışma izni çıkaracağını söyledi, sözünü tutmadı, bizi oyaladı”

Kıbrıs’ın kuzeyinde izinsiz ikamet etme suçundan tutuklanan 5 zanlı yeniden mahkemeye çıkarıldı. Mahkemede söz alan 3 zanlı patronlarının kendilerini oyaladığını, çalışma izni çıkaracağını söylediğini ancak sözünü tutmadığını iddia etti.

Polis memuru Ahmet Sinanoğlu mahkemede olguları aktardı.

Polis, zanlıların 14 Haziran 2025 tarihinde Surlariçi bölgesinde Cürümleri Önleme Şubesi tarafından gerçekleştirilen denetimlerde tespit edildiklerini belirtti.

Polis, yapılan muhaceret kontrolünde S.I.’nin 20.06.2023 tarihinde KKTC'ye 30 günlük ön izin vizesi ile geldiğini ve 20.07.2023 tarihinden itibaren toplam 695 gündür kaçak yaşam sürdüğünün tespit edildiğini açıkladı.

Polis A.I.’nın 07.07.2024 tarihinden itibaren 324 gün, A.H.’nın 26.09.2024 tarihinden itibaren 261 gündür, A.K.’nin 13.05.2024 tarihinden itibaren 367 gündür, M.T.’nin ise 30.04.2024 tarihinden itibaren 410 gündür KKTC’de ikamet izinsiz olarak bulunduklarının tespit edildiğini belirtti.

Polis, zanlıların mahkemeye çıkarılarak 3 gün ek süre alındığını, ihraç işlemlerinin başlatıldığını ancak henüz tamamlandığını belirterek, 8 gün daha tutuklu kalmalarını talep etti.

Mahkemede söz alan zanlılar S.I., A.K. ve M.T. patronlarının sürekli kendilerini oyaladıklarını, çalışma izni çıkaracaklarını söylediklerini ancak sözlerini tutmadıklarını söyledi.

Şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlıların 8 gün daha tutuklu kalmasına, 3 zanlıyı kaçak çalıştıran işverenlerin tespit edilmesi için soruşturma başlatılmasına emir verdi.