“Pasaport kararı tam bir saçmalık”
CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, "Pasaport kararı hukuken tam bir saçmalık!”
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Kıbrıs Bakanlar Kurulu'nun, Maraş’a ilişkin açılımda öne çıkan ve Bakanlar Kurulu’nda bulunan siyasi isimlerin Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportlarını iptal etmesine sosyal medyadan tepki gösteren CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, "Pasaport kararı hukuken tam bir saçmalık!” ifadelerini kullandı.
Erhürman “Pasaport kararı hukuken tam bir saçmalık! Siyaseten karşılıklı olarak boş işlerle uğraşmaya devam!” dedi.
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Etiketler : tufan erhürman, pasaport