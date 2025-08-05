Parmağını makineye kaptırdı

İskele’de dün meydana gelen iş kazasında 27 yaşındaki Tobılova Isreal Jesuwole sol el orta parmağını makineye kaptırması sonucu yaralandı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, dün 15.00 sıralarında kullanımındaki portatif gönye kesme testeresiyle ahşap parke kestiği sırada sol el orta parmağını makineye kaptırmasısonucu yaralandı.

Yaralanan Jesuwole, Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edildi, yapılan tedavi sonrasında taburcu oldu.

Polis soruşturması devam ediyor.