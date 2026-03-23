Park alanı sular altında kaldı

Recep DAL

Geçtiğimiz hafta etkili olan yoğun yağışlar, Lefkoşa’nın Göçmenköy bölgesinde günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Dima Süpermarket ile Ekor Pastanesi önünde bulunan park alanı, yağışların ardından tamamen suyla kaplanarak adeta “yapay bir gölete” dönüştü.

Araç park alanı kullanılamaz hale geldi

İşletmelerin önünde, araçların park ettiği alanın suyla dolması hem esnafı hem de bölgeyi kullanan vatandaşları zor durumda bıraktı. Oluşan su birikintisi nedeniyle araçlar park edemezken, bölgeye gelen müşteriler de iş yerlerine ulaşmakta güçlük yaşadı. Günlük akışın yoğun olduğu noktada oluşan bu yapay gölet, özellikle yayalar için ciddi bir engel oluşturdu.

Bölgeyi kullanan yurttaşlar, her yağış sonrası benzer manzaralarla karşılaştıklarını belirterek kalıcı çözüm talep etti. Su birikintisinin sadece ulaşımı değil, aynı zamanda çevre temizliğini ve hijyeni de olumsuz etkilediği ifade ediliyor.

Belediye ekipleri müdahale etti

Öte yandan Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ekipleri, yaşanan soruna müdahale etmek üzere bölgeye sevk edildi. İş araçlarıyla yapılan çalışmalar kapsamında biriken suyun tahliye edilmesi sağlanırken, ekiplerin sorunun giderilmesi için çalışmaları sürüyor.

Yetkililerin, benzer durumların tekrar yaşanmaması adına altyapı konusunda kalıcı adımlar atıp atmayacağı ise merak konusu olmaya devam ediyor.