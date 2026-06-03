ABD-İran arasında karşılıklı saldırılar düzenlendi

ABD Ordusu, İran'a karşı "savunma amaçlı" saldırılar düzenlediğini ve gemiler ile ve Körfez ülkelerine ateşlenen balistik füzeleri ve insansız hava araçlarını düşürdüklerini açıkladı.

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), Hürmüz Boğazı'ndaki Keşm Adası'na yapılan saldırıların "İran'ın Ortadoğu genelinde gerçekleştirdiği saldırı girişimlerine yanıt" olarak gerçekleştirildiğini belirtti.

İran ise misilleme olarak "bir bölge ülkesindeki" ABD üslerine ve helikopterlerine füze ve insansız hava araçlarıyla saldırdığını duyurdu. CENTCOM, Tahran'ın Kuveyt'e iki, Bahreyn'e ise üç füze fırlattığını ve bunların hepsinin vurulduğunu veya engellendiğini belirtti.

Son saldırılar, aylardır süren müzakerelerde hafta sonu ilerleme kaydedilememesinin ardından, ateşkes görüşmelerinin tıkanmasının ardından gerçekleşti.

CENTCOM, Keşm Adası'na yapılan saldırının bir İran askeri yer kontrol istasyonunu hedef aldığını ve ABD Ordusu'nun ayrıca İran tarafından "bölgesel sulardan yasal olarak geçen sivil denizcilere" doğru fırlatılan üç insansız hava aracını da düşürdüğünü ekledi.

İran Devrim Muhafızları "Hürmüz Boğazı'nın güvenliğinin bozulmasının, saldırgan ABD ordusu için ağır bir bedeli olacağı" tehdidinde bulundu.

İran, daha önce de ABD askeri üslerinin bulunduğu Bahreyn ve Kuveyt'teki hedeflere defalarca saldırdı.