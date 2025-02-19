Paris'te yarın Ukrayna görüşmeleri düzenlenecek

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yarın Paris'te Ukrayna konusunda görüşmeler düzenleneceğini söyledi.

Macron, gazetecilere verdiği mülakatta, Rusya-Ukrayna savaşını değerlendirdi.

Dün Paris'te düzenlenen Ukrayna Zirvesi'nin, Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili daha sonra atılacak adımları ele almak için önemli olduğunu ifade eden Macron, zirvede, ABD'nin bu konuda yaptıklarıyla ilgili pozisyon almanın söz konusu olmadığını savundu.

Macron, zirve öncesi ve sonrasında ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiklerini belirterek, ABD'nin NATO'dan çıkmak istediğini düşünmediğini kaydetti.

Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yararlı bir diyaloğu yeniden başlatabileceğine inandığını dile getiren Macron, yarın Fransa'da Ukrayna ile ilgili Avrupa devletleri dahil bazı ülkelerle görüşmeler yürütüleceğini aktardı.

Macron, 17 Şubat'ta Paris'teki Ukrayna Zirvesi'ne katılan ülkelerin, bu savaşta kalıcı ve sağlam barış elde etme konusunda hemfikir olduğunu ifade ederek, "Basit bir ateşkes bu çatışmayı çözemez; toprak meselelerini, güvenlik teminatlarını, uzun vadede Ukrayna'nın ekonomik, sosyal ve siyasi istikrarının koşullarını ele alan tam ve eksiksiz barış, bu sorunun çözülmesini sağlayabilecek şeyler." diye konuştu.

Ukrayna'yı ilgilendiren görüşmelere bu ülkenin de dahil edilmesi gerektiğini vurgulayan Macron, hiçbir görüşmenin, Ukrayna'nın Avrupa Birliği (AB) ve NATO üyeliği konusundaki tercihlerinin önüne geçemeyeceğini kaydetti.

Fransa, Rusya'yı Avrupalılara karşı "varoluşsal" tehdit olarak görüyor

Rusya'nın, farklı alanlardaki faaliyetleri nedeniyle Avrupalılar için "varoluşsal" tehdit oluşturduğu değerlendirmesinde bulunan Macron, Fransa'nın bölgeye birlik gönderme hazırlığı içinde olmadığını söyledi.

Macron, Ukrayna'yı uzun vadede korumak adına atılabilecek adımlara değinerek, bu kapsamda Ukraynalıların silahlandırılması, çatışma olmayan bölgeye uzman veya birlik gönderilmesi, Ukrayna'nın NATO üyesi olması, barış müzakereleri kapsamında Birleşmiş Milletler (BM) yetkisinde sınırda barış operasyonunun yürütülmesinin kararlaştırılması gibi örnekleri sıraladı.

Macron, dün önde gelen Avrupa devletlerinin katıldığı olağanüstü güvenlik zirvesine ev sahipliği yaptı.