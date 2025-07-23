“Para vermedi diye” annesini darp etti

“Kendisine para vermediği” gerekçesiyle annesini darp eden B.E.S., şiddet tehdidi ve darp suçlarından tutuklanarak, mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olaya ilişkin detayları aktaran polis, 16 Temmuz Gönyeli'de Merkez Sokak’ta sakin zanlının evi içerisinde kendisine para vermediği gerekçesi ile aynı adreste ikamet eden annesini darp ettikten sonra “Bana para vermezsen Senin Kafanı Koparırım” diyerek Şiddet Tehdidinde bulunduğunu söyledi.

Polis, şikâyetin 22 Temmuz tarihinde yapıldığını, zanlının aynı tarihte tutuklandığını belirtti.

Polis, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, zanlının teminata bağlanmasını talep etti.

Talebi değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, haftada bir gün ıspat-ı vücut yapmasına, 15 bin TL nakit teminat yatırmasına ve 2 kefilin 250’er bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.