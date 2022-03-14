Pandeminin 2 yılı: 68 bin 241 vaka, 195 ölüm
Bugüne kadar 68 bin 241 kişi Coronavirüse yakalanırken 195 kişi ise hayatını kaybetti. Vaka sayısı sıralamasında KKTC’nin 35 ülke arasında 22’inci sırada, nüfusa göre ölüm sayısında ise 33’üncü sırada olduğu açıklandı.
Sağlık Bakanlığı pandemini 2 yılını bir değerlendirme metni ile yorumladı, veriler paylaştı, Mart 2020- Şubat 2022 COVİD-19 resmi verilerini açıkladı.
Bugüne kadar 68 bin 241 kişi Coronavirüse yakalanırken 195 kişi ise hayatını kaybetti.
KKTC’nin, vaka sayısı sıralamasında 35 ülke arasında 22’inci sırada, nüfusa göre ölüm sayısında ise 33’üncü sırada olduğu açıklandı.
Sağlık Bakanlığı verilerine göre; 2022 Şubat ayında 240 kişi Pandemi Hastanesi’ne yatırken, bunların 151’i aşısız veya hatırlatma dozunu olmamıştı, sadece 89’u tam aşılıydı.
Yine aynı dönem için yoğun bakım ünitesine 42 kişi yattı, bunların 31’i aşısız veya hatırlama dozunu olmamıştı, tam aşılı olup da yoğun bakıma yatanlar 11 kişiydi. Şubat ayında ise 23 kişi hayatını kaybetti, ölenlerin sadece 3’ü tam aşılıydı.
Bakanlık ayrıca aşılanma sayı ve oranlarını da açıkladı. 12 yaş üzeri en az 2 doz aşılanan kişi sayısı 309 bin 76, 18 yaş üzeri hatırlatma dozu yapılmış kişi sayısı ise 212 bin 730.
Açıklamada şu veriler paylaşıldı:
11 Mart 2020 de Dünya Sağlık Örgütü’nün Covid-19 salgınını pandemi olarak ilan etmesinin üzerinden tam iki yıl geçti. Öngörüldüğü üzere salgın tüm ülkeleri ve kıtaları etkisi altına aldı. Geçen iki yıl içerisinde DSÖ verilerine göre Dünyada 450 milyondan fazla insan hasta oldu ve 6 milyondan fazla insan da hayatını kaybetti. 100 haftadan beri devam eden bu sağlık acil durumu tüm dünyada tababetin önemini ve gerektirdiği fedakarlıkları bir kez daha tüm dünyanın gözleri önüne serdi.
Yeni ortaya çıkan, bulaşıcılığı ve tedavisi gibi birçok konuda yeterli bilgi bulunmayan, bu virüsle mücadelede tüm dünyanın öncelikle yaptığı genel enfeksiyon kontrol önlemlerini uygulamak oldu.
Salgın dünyada genel olarak DSÖ nün bilimsel veriler üzerinden saptadığı kriterlere göre yönetilmişse de her ülkenin kendi şartlarından kaynaklanan öncelikleri de oldu.
Ülkemizin Covid-19 ile mücadelesini kısaca özetleyecek olursak:
İlk vakanın 2019’un son günlerinde Çin’de ortaya çıkmasından sonra, 21 Ocak 2021 de DSÖ 4 ülkenin verilerini kapsayan ilk salgın raporunu yayınladı. 23 Ocak 2020 de bakanlığımız ülkeye gelmesi olası bu salgın için hazırlıklara başladı. DSÖ global salgın riski olduğunu 27 Şubat 2020 de açıkladı.
Bakanlığımız, öncelikle Bulaşıcı Hastalıklar Yasası gereğince kurulan komitelerde salgını değerlendirdi. Alınacak önlemlerin devletin pek çok kurumunun birlikte hareket etmesini gerektirdiğini görerek kurumlar arası iş birliği, eşgüdüm ve toplumu bilgilendirmek için çalışmalara başladı. Halka ve sağlık çalışanlarına, ateşi, öksürüğü olan, son 14 gün yurtdışında bulunan herkesin sağlık bakanlığına bildirimi için gerekli bilgiler verildi. Bakanlığımıza ilk bildirim 9 Mart 2020 de ülkeye 8 Mart’ta Almanya’dan gelen turist kafilesinden bir kişinin ateşi olduğunun bildirilmesi ile oldu.
Numunesi hemen Türkiye Halk Sağlığı Laboratuvarına gönderilen turistin COVID-19 testi pozitif çıkması ile son 24 saatte temas ettiği kişilerin kaldığı 3 otel karantinaya alındı.
Ardından 14/3/2020 de yurtdışından gelen herkesin ev karantinasına alınmasına karar verildi.16 Mart’ta ev karantinasına uyumun düşük olduğu görülerek merkezi karantina uygulaması başlatıldı.17 Mart 2020 de de KKTC vatandaşı olmayan herkesin ülkeye girişi durduruldu.
Temaslıların karantinası da ayni şekilde merkezi karantina şeklinde otellerde yapıldı. Temaslı takip ekibi ateş poliklinikleri de yayılımın önlenmesinde önemli görev üstlendi.
Aynı zamanda yoğun bakım kapasitesini artırmak, sağlık ordusunu eşgüdümlü çalışma bilgi ve koruyucu ekipman olarak hazırlamak tıbbi malzeme laboratuvar kapasitesinin hazırlanması gibi konularda da faaliyetlerini yürüttü.
Mart 2020- Ocak 2021 arası DSÖ, CDC, ECDC gibi kurumların ürettiği klavuzlar ve Ülke’nin epidemiyolojik durumu göz önünde bulundurularak, salgın yönetimi yapıldı. Pandemi hastanesi bu süreçte T.C. Tarafından yapılarak bakanlığımıza devredildi. Ülkenin test kapasitesini artırmak için, Devlet DNA Laboratuvarının kapasitesi artırıldı ve özel DNA Laboratuvarları yetkilendirildi. Covid-19 ile ilgili otomasyon sistemleri, istatistik, veri toplama ve raporlama işlemleri de hızlı bir şekilde hayata geçirildi.
Ocak 2021 de COVID-19 aşıları ülkemizde de uygulanmaya başlandı. Aşılama oranlarının artması, hastalığa ait bilgilerin artması, virüsün geçirdiği değişimler, gibi faktörler doğrultusunda önlemler de giderek azaltıldı.
Tabi ki devlet yönetiminin de Sağlık Bakanlığının önceliklerini hayata geçirmek konusunda gösterdiği iş birliği başarımızın çok önemli bir diğer bileşenidir.
Sağlık çalışanlarının görev bilinci, devletin ve halkın iş birliği, gerektiğinde ne kadar hızlı karar alıp eyleme geçebildiğimizi göstermiştir.
Bugün gelinen noktada ülke karantinaları yok, aşı ve test kriterleri ile ülkeye girişler yapılabiliyor, hastalar evde izlenebiliyor. Tüm sektörler açık, ancak maske, mesafe ve hijyen kuralları halen devam ediyor. Aşılama halen en büyük silahımız!
Öncelikle, tüm sağlık çalışanlarına, bu mücadelede emeği geçen devlet ve özel, tüm kurum ve kuruluşlara ve sağduyulu halkımıza teşekkür ederiz.
Tüm bu önlemler neticesinde, salgının ülkedeki seyrini rakamlarla özetleyecek olursak;
- Genel Tablo ve Grafikler;
Tablo 1. Mart 2020- Şubat 2022 Vaka, ölümler ve ölüm oranları (IFR)
DÖNEM
TOPLAM VAKA
TOPLAM ÖLÜM
IFR
Mart 20
22
1
4,55%
Nisan 20
38
3
7,89%
Mayıs 20
0
0
0,00%
Haziran 20
0
0
0,00%
Temmuz 20
37
0
0,00%
Ağustos 20
186
0
0,00%
Eylül 20
426
0
0,00%
Ekim 20
181
1
0,55%
Kasım 20
170
0
0,00%
Aralık 20
466
1
0,21%
Ocak 21
751
8
1,07%
Şubat 21
1091
9
0,82%
Mart 21
988
3
0,30%
Nisan 21
1878
5
0,27%
Mayıs 21
1038
2
0,19%
Haziran 21
776
2
0,26%
Temmuz 21
3466
5
0,14%
Ağustos 21
4868
22
0,45%
Eylül 21
3153
16
0,51%
Ekim 21
2966
10
0,34%
Kasım 21
6354
13
0,20%
Aralık 21
7114
38
0,53%
Ocak 22
19323
33
0,17%
Şubat 22
12949
23
0,18%
TOPLAM
68241
195
0,29%
Tablo 1; bu tabloda, ülkemizdeki Mart 2020 – Şubat 2022 arası aylık vaka, ölüm sayısı ve ölüm oranları görülmektedir.
Tablo 2. Ülkelere göre 1M nüfusta toplam vaka oranı sıralaması (01/03/2022’ye kadar olan veriler değerlendirilmiştir)
S/N
ÜLKE
1M nüfusta toplam vaka sayısı
1
Denmark
478798,28
2
Slovenia
430636,50
3
Slovakia
391757,98
4
Netherlands
378021,86
5
Estonia
376612,98
6
Cyprus
362165,39
7
France
338692,42
8
Czechia
334547,37
9
Switzerland
323414,83
10
Portugal
321956,02
11
Belgium
306373,68
12
Austria
299072,04
13
United Kingdom
279099,48
14
Ireland
261638,60
15
Croatia
258704,49
16
Sweden
240959,02
17
Spain
236090,17
18
Greece
235168,40
19
Norway
229997,13
20
Italy
212531,22
21
Hungary
185753,68
22
TRNC
179620,00
23
Germany
178481,98
24
Turkey
166379,18
25
Bulgaria
158616,03
26
Poland
150277,38
27
Romania
143348,90
28
Malta
138269,72
29
Kosovo
126989,00
30
Moldova
124846,64
31
Finland
118493,19
32
Bosnia and Herzegovina
113799,81
33
Russia
111421,17
34
Belarus
97561,79
35
Albania
94573,00
Tablo 2; bu tabloda Mart 2020- Şubat 2022 arası ülkelerin 1 Milyon nüfusta toplam vaka sayılarının sıralaması görülmektedir. KKTC, 35 ülke arasında 22. Sırada olup, nüfusu göre vaka sayısında birçok gelişmiş ülkeden çok daha iyi durumdadır.
Tablo 3. Ülkelere göre 1M nüfusta ölüm oranı sıralaması (01/03/2022’ye kadar olan veriler değerlendirilmiştir)
S/N
ÜLKE
1M Nüfusta toplam ölüm sayısı
1
Bulgaria
5167,29
2
Bosnia and Herzegovina
4740,37
3
Hungary
4572,38
4
Croatia
3699,72
5
Czechia
3607,14
6
Slovakia
3400,46
7
Romania
3323,86
8
Slovenia
3039,37
9
Poland
2952,25
10
Moldova
2790,24
11
Belgium
2596,13
12
Italy
2567,61
13
Greece
2498,76
14
United Kingdom
2371,79
15
Russia
2367,37
16
Spain
2136,75
17
Portugal
2073,78
18
France
2056,38
19
Kosovo
1747,92
20
Estonia
1697,87
21
Sweden
1697,02
22
Austria
1641,15
23
Switzerland
1504,22
24
Germany
1466,31
25
Ireland
1306,07
26
Netherlands
1262,21
27
Albania
1208,52
28
Malta
1172,25
29
Turkey
1112,95
30
Cyprus
956,47
31
Denmark
799,72
32
Belarus
687,61
33
TRNC
511,97
34
Finland
428,96
35
Norway
292,56
Tablo 3; bu tabloda Mart 2020- Şubat 2022 arası ülkelerin 1 Milyon nüfusta ölüm sayılarının sıralaması görülmektedir. KKTC, 35 ülke arasında 33. Sırada olup, nüfusa göre ölüm sayısında birçok gelişmiş ülkeden çok daha iyi durumdadır.
- Ağustos 2021- Şubat 2022 Hospitalizasyon;
Tablo 4. Ağustos 2021 – Şubat 2022 Hospitalizasyon ve aşı durumu
HASTANE
YATIŞ TOPLAM
TAMAŞILI
AŞILI
ORAN
AŞISIZ / HATIRLATMA
DOZU YOK
AŞSIZ / HATIRLATMA
DOZU YOK ORAN
Ağustos 21
249
19
7,63%
230
92,37%
Eylül 21
215
48
22,33%
167
77,67%
Ekim 21
293
32
10,92%
261
89,08%
Kasım 21
362
54
14,92%
308
85,08%
Aralık 21
325
70
21,54%
255
78,46%
Ocak 22
301
64
21,26%
237
78,74%
Şubat 22
240
89
37,08%
151
62,92%
Tablo 4; bu tabloda Ağustos 2021- Şubat 2022 arası aylık hastaneye yatan vaka sayıları ve aşı durumları ile ilgili detaylı bilgi görülmektedir.
- Ağustos 2021- Şubat 2022 Yoğun Bakım;
Tablo 5. Ağustos 2021 – Şubat 2022 Yoğun Bakım AŞI, Kronik Hastalık ve Yaş durumu
YBÜ YATIŞ
VAKA
TAM AŞILI
AŞILI ORAN
AŞISIZ / HATIRLATMA
DOZU YOK
AŞSIZ / HATIRLATMA DOZU YOK ORAN
YAŞ
ORTALAMASI
Ağustos 21
46
4
8,70%
42
91,30%
73,00
Eylül 21
26
4
15,38%
22
84,62%
68,19
Ekim 21
25
6
24,00%
19
76,00%
64,79
Kasım 21
58
7
12,07%
51
87,93%
65,67
Aralık 21
72
18
25,00%
54
75,00%
68,54
Ocak 22
60
13
21,67%
47
78,33%
68,80
Şubat 22
42
11
26,19%
31
73,81%
76,40
Tablo 5; bu tabloda Ağustos 2021- Şubat 2022 arası aylık yoğun bakım servisinde yatan vaka sayıları ve aşı durumları ile ilgili detaylı bilgi görülmektedir.
- Ağustos 2021- Şubat 2022 Ölümler;
Tablo 6. Ağustos 2021 – Şubat 2022 ÖLÜM AŞI, Kronik Hastalık ve Yaş durumu
ÖLÜM
TAM AŞILI
AŞILI
ORAN
AŞISIZ / HATIRLATMA
DOZU YOK
AŞSIZ / HATIRLATMA DOZU YOK ORAN
YAŞ ORTALAMASI
Ağustos 21
22
0
0,00%
22
100,00%
79,10
Eylül 21
16
1
6,25%
15
93,75%
71,38
Ekim 21
10
3
30,00%
7
70,00%
72,20
Kasım 21
13
1
7,69%
12
92,31%
65,15
Aralık 21
38
7
18,42%
31
81,58%
71,34
Ocak 22
33
7
21,21%
26
78,79%
73,94
Şubat 22
23
3
13,04%
20
86,96%
74,96
Tablo 6; bu tabloda Ağustos 2021- Şubat 2022 arası aylık kaybedilen vaka sayıları ve aşı durumları ile ilgili detaylı bilgi görülmektedir.
Yukarıdaki tablolarda aşılı kişilerin, aşısız veya eksik aşılı kişilere göre hospitalizasyon (hastane yatış), yoğun bakıma yatış ve ölüm oranlarının çok daha düşük olduğu görülmektedir.
- Aşılanma Oranları;
Tablo 7. 13.03.2021 itibarı ile aşılanma oranları;
Açıklama
Sayı
Nüfusa oran
12 yaş üzeri en az 2 doz aşılanan
309.076
90,92%
18 yaş üzeri hatırlatma dozu yapılmış
212.730
66,98%
Bu bildiri KKTC Sağlık Bakanlığı, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi nezdinde hazırlanmıştır. Bildiride sunulan veri ve/veya analizlerin her türlü yayın hakkı KKTC Sağlık Bakanlığı’na aittir