Pandemi Hastanesi’nde yoğun günler…

Pandemi Hastanesi kapısında kayıt için bekleyen pozitif vakalar uzun kuyruklar oluşturdu, vakaların artışına rağmen pozitif kişilerin tek bir minibüsle taşınması dikkat çekti.

Pandemi Hastanesi’nden edinilen bilgiye göre, önceden iki memurla çalışan kayıt birimindeki memurlar bire düşürüldü, işlemler yavaşladı. Bu durum kapıda uzun bekleme sıraları oluşmasına yol açtı. Sabah 8.00’den şu saate kadar yaklaşık 80 vakanın kayıt yaptırdığı öğrenildi.

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