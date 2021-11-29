Fuar Alanı’nda PCR kuyruğu

Lefkoşa Fuar Alanı’nda bulunan PCR test Merkezleri’nde sabah saatlerinden bu yana yoğunluk yaşanıyor. Aralarında çok sayıda çocuğun da bulunduğu ve temaslı olduğu belirtilen birçok kişi Fuar Alanı’na PCR testi yaptırmak için akın etti.

Uzun kuyrukların oluştuğu Fuar Alanı’nda sosyal mesafe kuralına uyulmaması da dikkat çekiyor.

Fotoğraflar Hüseyin Özbarışcı