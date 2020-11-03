Akdeniz Karpaz Üniversitesi “Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi”, Pandemi Dönemi Anne ve Çocuk Sağlığı semineri düzenliyor.

AKUN konferans salonunda yarın 10:00-11:00 saatleri arasında Çocuk Hastalıkları Uzmanı ve Dr. Sezin Debeş tarafından gerçekleştirilecek seminere ilgi duyan herkes katılabilecek.