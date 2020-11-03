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Pandemi dönemi anne ve çocuk sağlığı semineri

Pandemi dönemi anne ve çocuk sağlığı semineri

Akdeniz Karpaz Üniversitesi  “Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi”,  Pandemi Dönemi Anne ve Çocuk Sağlığı semineri düzenliyor.

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Akdeniz Karpaz Üniversitesi  “Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi”,  Pandemi Dönemi Anne ve Çocuk Sağlığı semineri düzenliyor.
AKUN konferans salonunda yarın 10:00-11:00 saatleri arasında Çocuk Hastalıkları Uzmanı ve Dr. Sezin Debeş tarafından gerçekleştirilecek seminere ilgi duyan herkes katılabilecek.

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