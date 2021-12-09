“Pandemi doldu taştı, vatandaş evine ekmek götüremiyor”

TDP Genel Başkanı, Milletvekili Cemal Özyiğit, Başbakan Sucuoğlu’nun diğer UBP’li hükümetlerle hiçbir bağı yokmuş gibi hareket ettiğini söyledi.



“Gidişat iyi değil” diyen Özyiğit, son dönemde göreve gelen hükümetlerin ne sağlığı ne ekonomiyi ne de ülkenin geleceği öngörebildiğini kaydetti.



Özyiğit, COVID-19 nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısının yüksekliğine dikkat çekerek, “4 ölüm vardı cumhurbaşkanlığı seçimini erteledik, şimdi 112 ölüm var, seçim yapıyoruz. Mesele seçimin ertelenmesi değil” dedi.



Pandemi Hastanesi’nin dolup taştığını, doktor ve hemşire olmadığını kaydeden Özyiğit, “Aldıklarınız nerede. UBP’ye mi çalışıyor” diye sordu.



Özyiğit, Ada Pass uygulamasına ilişkin eleştirilerde bulunarak, denetim eksikliğine değindi.



Okullarda COVID-19 vakalarının patladığını buna rağmen denetim olmadığını ifade eden Özyiğit, “Yapılacakları sendika ile okul belirliyor. Bakanlık ortada yok” dedi.



Özyiğit, vatandaşların evine ekmek götüremediğini, çarşıya pazara çıkamaz olduklarını dile getirdi.



Devlet İstatistik Kurumu’na çağrı yapan Özyiğit, “Dar ve sabit gelirli insanların evine ne zaman et aldığı konusunda araştırma yapsın” dedi.