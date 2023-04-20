Palm Beach Otel’e sözleşme feshi

Cenk Mutluyakalı

“Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi” tartışmalı Palm Beach Otel “kira” sözleşmesini feshetti.

Fesih bildirisinde 1996, 1997 ve 2019 tarihli sözleşmelerde “ciddi hukuki sakatlıklar” tespit edildiği belirtildi.

“Otelin kira bedeli 26/06/1996 tarihinde 267 bin Amerikan doları olarak belirlendiği halde 40 bin dolara geriletilmiştir” denilen fesih sözleşmesinde, bunun hukuka aykırı olduğu ifade edildi.

Mağusa’daki Palm Beach Otel, 1996 yılında, Maliye Bakanlığı’na bağlı Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi, Kira Takdir Komisyonu’nun da takdiri ile Bilfer grubuna senelik 40 bin dolar kira bedeli ile kiralanmıştı.



2008 yılında “kiracı” Bilfer, bu kez işletmeyi Arkın Group’a kiralamış, bunun için de özel Bakanlar Kurulu kararı çıkmıştı.

Maliye’ye o dönem yıllık 40 bin dolar ödeyen Sözer Özel’in Bilfer grubu, Erbil Arkın’ın Arkın grubu ile yıllık 400 bin euroya anlaşmıştı. Bilfer’in devlete ödediği kira daha sonra yıllık 60 bin dolara, Arkın’ın Bilfer’e ödediği kira ise 750 bin euroya yükseldi.



İki işletme arasında bir süredir uzlaşmazlık ve yargı süreci devam ederken, Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi “sözlemeyi fesih” kararı aldı, Palm Beach Otel için yeni bir ihaleye çıkılması bekleniyor.

Bilfer grubu sözleşmenin feshedilmesi kararını da yargıya taşıyacağını açıkladı; hükümeti “hukuk tanımazlık” ile suçladı. Bilfer Palm Beach Otel and Resorts Ltd, “İki ayrı dava sonuçlanma aşamasındayken hükümet bayramın ertesinde oteli alt kiracı şirkete vermenin hesabını yapıyor” iddiasını ortaya koydu.

Bilfer grubu, kumarhanesi ile birlikte kiraladığı oteli işletmek yerine, yeniden kiralayarak, kazanca dönüştürmüştü.

Maraş’taki 45 otelden biri, yasal mülk sahibi Kıbrıslı Rum

Constantia Hotel, 1974 savaşı öncesinde Maraş’taki 45 otelden biriydi.

Ada ikiye yarılırken dikenli tellerin dışında bırakıldı ve Mağusa’nın adeta tek oteli oldu.



Önce, Otelcilik Turizm Eğitim Merkezi (OTEM) olarak işletildi, sonrasında eğitime son verildi.

1977 yılında “Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi” kontrolüne verildi ve Hubert Schafer – Erbil Arkın ortaklığına kiralandı. Constantia Hotel’in ismi Palm Beach olarak değiştirildi.

1985’te yönetimi bu kez Asil Nadir’in sahibi olduğu Polly Peck’e geçti.



Asil Nadir’in yaşadığı iflas sürecinde Palm Beach ve Olive Tree otellerin her ikisi de o dönem Türkiye’deki Dedeman – Bilfer ortaklığına satıldı. Bu yeni grubun ortaklarından biri de ada dışında yaşayan Kıbrıslı iş insanı Sözer Özel’di. Özel, bir dönem Kıbrıs Türk Hava Yolları’nın Yönetim Kurulu başkanlığını yaptı.



1996 yılında Maliye Bakanlığı’na bağlı Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi, Kira Takdir Komisyonu’nun da takdiri ile oteli, Bilfer grubuna senelik 40 bin dolar kira bedeli ile kiraladı.



2008 yılında “kiracı” Bilfer, bu kez işletmeyi Arkın Group’a kiraladı.



Maliye’ye o dönem yıllık 40 bin dolar ödeyen Sözer Özel’in Bilfer grubu, Erbil Arkın’ın Arkın grubu ile yıllık 400 bin euroya anlaştı.



O günden bugüne Bilfer’in devlete ödediği kira yıllık 60 bin dolar, Arkın’ın Bilfer’e ödediği ise 750 bin euroya yükseldi.



Arkın Group, 2008’de Bilfer’den işletme hakkını aldıktan sonra otele önemli yatırım yaptı; 2011’de otel Arkın Palm Beach olarak yeniden açıldı.

Kıbrıslı Rum mülk sahibiyle de pazarlık

Palm Beach Otel’in girişinde yer alan yeşil alan ve park yerine ait orijinal tapunun, Sözer Özel tarafından Taşınmaz Mal Komisyonu eliyle Kıbrıslı Rum mal sahibinden alındığı iddia ediliyor. Bu yönde resmi bir açıklama yapılmadı.

Otel casinosu geçtiğimiz yıl “imtiyaz sahibi ve kiracı” arasındaki anlaşmazlık sonucu ara emri ile kapatılmıştı.