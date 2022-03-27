Pakistan’dan Kuzey Kıbrıs’a yatırım müjdesi!

Gittikçe daha da ağırlaşan ekonomik şartlar, daralan iç piyasa koşulları; iş insanlarımızı yurt dışındaki pazarlardaki fırsatları değerlendirmeye yönlendirdi.

13-20 Mart tarihleri arasında beraberindeki girişimci iş insanlarıyla birlikte Pakistan’a adeta çıkarma yapan Kıbrıslı Türk girişimciler Mustafa Abitoğlu ve Ahmet Gürün, 200 milyon dolar yatırım müjdesiyle yurda döndü.

Ziyareti daha da ilgi çekici kılan olay ise, kamuoyunda bilinenin aksine KKTC pasaportuyla ziyareti tercih etmeleri oldu. Pakistan’a girişte ellerindeki vize belgesine mühür bekleyen Abitoğlu ve Gürün, KKTC pasaportuna vurulan mühürle Pakistan’da KKTC’ye ambargo uygulanmadığını da deneyimlemiş oldu.

44 yıl Dubai’de uluslararası ticaretle uğraştıktan sonra sonra Pakistan’a yerleşen, kendini Körfez ülkeleri, Pakistan, Türkiye ve KKTC arasında ticari ve dostluk köprüleri kurmaya adayan, son olarak Mardo’nun Pakistan’da şube açmasına ön ayak olan ailesi Kıbrıslı H. L. Najmi’nin girişimleri sonucu Pakistan’da yatırımcılarla bir araya gelen Abitoğlu ve Gürün, müjdeli haberi gazetemizle paylaştı. Najmi, yaptığı açıklamada yaklaşık 25 yıldır bu günü beklediğini ve nihayet bu ziyaretle birlikte kardeş Pakistan halkıyla Kıbrıslı Türk halkı arasında köprülerin oluşmaya başladığını görmenin mutluluğunu ifade etti.

Pakistan genelinde büyük ticari yatırımları olan Red Sun Associates Yönetim Kurulu Başkanı ünlü müteahhit Shahid Zeb’le biraraya gelen Abitoğlu, Gürün ve Najmi, hem yapılan hem de yapılmakta olan büyük projeleri yerinde inceleme fırsatı elde etti hem de kendisine Güney Kıbrıs’tan gelen yatırım tekliflerine rağmen Kuzey Kıbrıs’ta 200 milyon dolar değerinde ticari yatırımlar ve Tatil köyü gibi turizm yatırımları yapmaya Zeb’i ikna etti. Zeb’in Kuzey Kıbrıs’ı çok merak ettiğini, bizzat yerinde incelemeler yapmak istediğini ve İnşaat Müteahhitleri Birliği ve Kıbrıs Türk Turizm Otelciler Birliği dahil çeşitli kurum kuruluş ve hükümet yetkilileriyle de yatırım olanaklarını görüşmek istediğini ifade eden Abitoğlu; Zeb’in, Mayıs ayının ikinci haftası ülkemizi ziyaret edeceği müjdesini gazetemizle paylaştı.

Abitoğlu, Gürün ve Najmi ayrıca, Pakistan’la KKTC arasında büyük çaplı turizm operasyonları başlatmak adına da önemli girişimlerde bulundu. Pakistan genelinde turizm acenteleri olan önemli tur operatörlerinden Tanawal Corporation Yönetim Kurulu Başkanı Sami Khan’la yaptıkları görüşme sonrası Sami Khan’ın da Mayıs ayı içerisinde ülkemizi ziyaret edeceği açıklandı. Pakistan’ın, 230 milyonluk Müslüman nüfusa sahip çok büyük ve süratle gelişmekte olan bir pazar olduğunu vurgulayan Abitoğlu, Pakistan’da Kıbrıslı Türk iş insanları için birçok konuda ciddi iş fırsatları olduğunu gördüğünü ifade ederek Pakistan-KKTC ilişkilerinin gelişmesinin ülke ekonomimize de nefes aldıracağına olan inancını ifade etti.