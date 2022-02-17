Paketçiler: Bizi görün!

Geçtiğimiz gün yaşamını yitiren Ali Diyapoğlu’nun yakınları: “5 yılı aşkın bir süredir ekmeğini motosiklet üstünde kazanıyordu ve çok büyük tehlikelerle karşılaşıyordu. Artık gözünün korktuğunu ve nişanlanır nişanlanmaz bu işi bırakacağını anlatıyordu. Para kazanırken canından olmak istemediğini söylüyordu”

Ekmeğini paket servisinden kazanan emekçiler: “Biz yollarda telefonda görüşenleri, yazışma yapanları çok görüyoruz. İnsanlarımız çok aceleci ve dikkatsiz. 5 saniyelik bir hata hayatımızın sonlanmasına neden oluyor. Bu insanların birçoğu ekmeğinin peşinde ve bu insanları görelim ve daha dikkatli olalım”

Hüseyin ÖZBARIŞCI

Yakın Doğu Bulvarı’nda geçtiğimiz gün meydana gelen trafik kazasında bir paketçi daha iş kazasına yaşamını yitirdi, son bir yılda basına yansıyan motosiklet kazalarında hayatını kaybedenlerin 3’ünün ekmeği peşinde olan paketçilerin olduğu kayıtlara geçti.

Geçtiğimiz gün geçirdiği kaza sonrasında yaşamını yitiren 24 yaşındaki Ali Diyaoğlu’nun yakınları YENİDÜZEN’e konuştu, “10 gün sonra bu işi bırakmaya hazırlanıyordu, nişanlanacaktı ve daha güvenli bir iş bulacaktı” dedi, feryat etti.

Yaşanan olay sonrasında YENİDÜZEN’e düşüncelerini aktaran Diyapoğlu’nun meslektaşları ise, “İnsanlar trafikte çok dikkatsiz ve sadece kendini düşünerek hareket ediyor. Bizim insanlarımızdan istediğimiz, motorcuları fark etmeleri ve daha dikkatli olmalarıdır. Sonuçta hem motorcu, hem de diğer şoförler dikkatli olursa kaza riski en aza iner. Bizler ekmeğimizin peşindeyiz” şeklinde konuştu.

Son bir yılda 3 paketçi yaşamını yitirdi

Son bir yılda basına yansıyan paketçi kazalarının çoğunluğunun ölümle sonuçlandığı dikkat çekiyor. Son bir yıl içerisinde 4 paketçi kazasının yaşandığı ülkemizde 3 paketçi hayatını kaybetti, 1 paketçi ise uzun süre yoğun bakımda kalarak, geçirdiği ameliyatlar sonrasında hayata tutunabildi. Hemen her gün trafikte polis kayıtlarına geçmeyen ‘paket servis elemanları’nın karıştığı trafik kazalarını da görmek mümkün.

Son bir yılda yaşanan ve basına yansıyan paket servis elemanlarının karıştığı kazaların detayları şöyle:

20 Şubat 2021: Mağusa’da saat 19.00 sıralarında siparişleri yetiştirmek için motosikleti üzerinde hareket halinde olan 50 yaşındaki paketçi Casim Sürücü kendisine kamyonetin çarpması sonucu ambulansla hastaneye kaldırılmış, kazadan saatler sonra hastanede yaşamını yitirmişti.

28 Nisan 2021: Yakın Doğu Bulvarı’nda saat 12.30 sıralarında süratli bir şekilde araç kullanan Osama Taleb Mob’d, o sırada trafik sıkışıklığı nedeniyle bekleyen 44 yaşındaki paketçi motosiklet sürücüsü Yusuf Çağraş’a çarpmış, kaza sonrasında hastaneye kaldırılan Çağraş, uzun süre yoğun bakımda yaşam mücadelesi vermişti. Geçirdiği ameliyatlar sonunda ise hayata tutunmayı başarmıştı.

21 Ocak 2022: Cengizköy’de saat 23.00 sıralarında 175 Mlg. Alkol tesiri altında sürat yapan Muhammet Ünsal Yılmaz Pakistan uyruklu paketçi 21 yaşındaki Umair Ahmed’e çarpmış, motosiklet sürücüsü olay yerinde yaşamını yitirmişti.

12 Şubat 2022: Yakın Doğu Bulvarı’nda saat 12.45 sıralarında Samet Öztep kamyonetiyle birlikte sağa doğru dönüş yapmak istediği esnada 24 yaşındaki paketçi Ali Diyapoğlu’na çarpmış Diyapoğlu yoğun bakıma kaldırılmıştı. Yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Diyapoğlu, 1 gün sonra yaşamını yitirmişti.

Diyapoğlu’nun yakınları: “Önümüzdeki süreçte nişanlanıp, başka bir iş bakacaktı”

Geçtiğimiz gün geçirdiği motosiklet kazası sonrasında hayatını kaybeden Ali Diyapoğlu’nun cenazesi alınıp memleketine götürüldü. Diyapoğlu’nun ailesi ve arkadaşları YENİDÜZEN’e şöyle konuştu:

“Askerliğini burada yapmış askerliği bitmesiyle birlikte paketçilik yaparak para kazanmaya başlamıştı. Motosikleti tutkusundan dolayı değil, ekmek parasını kazanmak için kullanıyordu. Önümüzdeki süreçte nişanlanıp, başka bir iş bakacağını söylüyordu. 5 yılı aşkın bir süredir ekmeğini motosiklet üstünde kazanıyordu ve çok büyük tehlikelerle karşılaşıyordu. Artık gözünün korktuğunu ve nişan olur olmaz bu işi bırakacağını anlatıyordu. Para kazanırken canından olmak istemediğini söylüyordu. O artık yok, çok üzgünüz…”

Paket servisi yapan emekçiler ne dedi?

Mehmet Çelik: “Varsın yemek geç gitsin ama ben de canımdan olmayayım”

“Her an bir kazanın gelişeceği bir iş paketçilik. İnsanların bu adada motorculara karşı hassasiyetleri çok az. Bu konuda daha fazla dikkatli olmamız gerekiyor çünkü bizim amacımız insanların yemeğini soğutmadan veya bozulmadan götürebilmek. Geçmişte ben de kaza yaptım, önümdeki araç aniden fren yaptı, ben de frenlemek isterken dengemi kaybettim ve yaklaşık 30 metre süründüm. Ben şanslıydım ama önümdeki araç daha dikkatli olsaydı bu kaza belki de olmazdı. O günden sonra şöyle düşünüyorum ki, varsın yemek geç gitsin ama ben de canımdan olmayayım. Yemek hiç gitmemesinden, geç gitmesi daha iyidir diye düşünüyorum.”

Hasan Görgülü: “5 saniyelik bir hata hayatımızın sonlanmasına neden oluyor”

“Ben 12 yıldır bu işin içerisindeyim. Ben de geçmişte kazalar yaşadım ama yaşamını yitiren arkadaşımız gibi olmadı. İnsanların trafikte dikkatsiz olmasının en büyük sebebi telefonla görüşmeler yaptıkları için. Biz yollarda telefonda görüşenleri yazışma yapanları çok görüyoruz. Polislerimiz ceza kesiyor ama cezalar yeterince caydırıcı değil. İnsanlarımız çok aceleci ve dikkatsiz. 5 saniyelik bir hata hayatımızın sonlanmasına neden oluyor.”

Hud Çağımını: “Motorcular artık görülmeli”

“Bir yıldır paketçilik yapıyorum. Bir yıl boyunca iki kez kaza yaptım. İlkinde geri geri giderken durduğum noktada bana çarptılar, ikincisi de hatalı bir şerit değişimi yapılması sonrası üzerime gelip çarptılar. Biz motosiklet sürücüleri nasıl oluyorsa yolda görülmüyor. Bu insanların birçoğu ekmeğinin peşinde ve bu insanları görelim ve daha dikkatli olalım artık. Motorcular artık görülmeli. Bazı sürücülerin bunu kasten yaptığını düşünüyorum.”

Ömer Elma: “Biz de yolda giden bir taşıtız, bize de trafikte saygı gösterilmeli”

“Ekmeğimizin peşindeyiz bizler motorcu olarak hata yapmamak durumundayız. Çünkü en küçük bir hata canımıza neden olabiliyor. Ben de geçmişte bir takım kazalar yaptım ama ciddi kazalar değildi. Bizim insanlarımızdan istediğimiz, motorcuları fark etmeleri ve daha dikkatli olmalarıdır. Sonuçta hem motorcu, hem de diğer şoförler dikkatli olursa kaza riski en aza iner. Biz de yolda giden bir taşıtız, bize de trafikte saygı gösterilmeli.”

Zeeshan Ahmed Bhatti: “İnsanlar motorcuları görmezden geliyor”

“İnsanlar trafikte çok dikkatsiz… Motorculara yol vermiyorlar, motorcuları görmezden geliyorlar. Geçen günkü kazanın benzeri geçmişte benim başımdan da geçti. Ben çok şanslıydım, bana bir şey olmadı ama insanlar ölüyor. Trafikte daha dikkatli olmalıyız.”

Nafiz Ahmed: “Yalnız kendimizi düşünmekten vazgeçelim”

“Özellikle trafiğin yoğun olduğu bölgelerde insanlarımız çok süratli ve çok dikkatsiz. Yalnız kendimizi düşünmekten vazgeçelim, diğer insanları da düşünelim ve başka insanların hayatını tehlikeye atmayalım. Bizler, yola keyfimizden çıkmıyoruz. Bu işten paramızı kazanıyoruz.”