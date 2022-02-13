24 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşama tutunamadı

Lefkoşa'da Yakın Doğu Bulvarı üzerinde meydana gelen trafik kazasında ağır şekilde yaralanan motosiklet sürücüsü ve aynı zamanda paket sevisçisi olarak çalışan 24 yaşındaki Ali DİYAPOĞLU tedavi gördüğü Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi, yoğun bakım servisinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis, Ali DİYAPOĞLU'nun yaşamını kaybettiğini, soruşturmanın ise sürdüğünü açıkladı.