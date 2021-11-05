Özyiğit: “Faiz Sucuoğlu toplantıdan ayrıldı, karara varamadık”

Meclis Danışma Kurulu toplantısına katılan TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit de yasa çalışmaları ve bütçe gibi çalışmaların üzerinde durularak, bunların netleşmesiyle seçim takvimi oluşturulması gerektiğinin konuşulduğunu kaydetti.

AD-HOC komitenin kurulması ve Seçim ve Halk Oylaması Yasa değişikliklerinin bu komitede çalışılmasının da ele alındığını belirten Özyiğit, verilen on dakikalık aradan sonra Faiz Sucuoğlu’nun toplantıya katılmadığını, bu nedenle karara varılamadığını dile getirdi.

Özyiğit, “10 dakika ara denildi ama 1 buçuk saat verildi, aranın sonrasında Faiz Sucuoğlu’nun toplantıya katılmadığını gördük ve bunun doğru olmadığını ifade ettik. Toplantıyı başka bir güne Faiz Bey de orada olacak şekilde ertelenmesini kararlaştırdık.” dedi.