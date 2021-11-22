Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda, 2022 bütçesinde 60 milyon 675 bin 600 TL öngörülen Cumhurbaşkanlığı bütçesi görüşülüyor.

Cumhurbaşkanlığı bütçesi üzerine ilk sözü alan TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, “Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yaşananları kimse bu topluma unutturamaz” dedi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Türkiye ziyaretlerini eleştiren Özyiğit, Tatar’ı bu ziyaretlerde “AKP propagandası” yapmakla suçladı.

Cumhurbaşkanı Tatar’ın “müdahalelerle seçtirildiğini” öne süren Özyiğit, Cumhurbaşkanı’na ülkesindeki sorunlarla ilgilenmeye çağırdı.

“Hani Azerbaycan bizi tanıdığını açıklayacaktı?” diye soran Özyiğit, Türk Devletleri Teşkilatı’nın sonuç bildirgesinde Kıbrıs sorununda ne egemen eşitlik ne iki devletli çözümden bahsedildiğini kaydetti.

Kıbrıs sorunundaki görüşlerinin Berlin Zirvesinde varılan sonuç yönünde olduğunu kaydeden Özyiğit, “Artık samimi olmak lazım, tabii bu samimiyet Anastasiadis için de geçerli” dedi.

Özyiğit, “Bu ülken başka bizim gidecek başka ne ülkemiz ne yurdumuz yoktur” dedi.

Temsil ve tanıtma giderleri kalemindeki tutarın düştüğünü söyleyen Özyiğit, “Yoksa tanınmayacağını anladınız da siz de mi vazgeçtiniz” diye sordu.