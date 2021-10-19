Özyiğit: “Artık seçim tarihi konuşulmalı”

Toplumcu Demokrasi Partisi Cemal Özyiğit en kısa sürede seçim tarihini belirleyecek bir adım atılması ve erken seçimin netleştirilmesi gerektiğini söyledi. Bunun ya ‘düşmüş hükümet’ ya da yeni oluşturulacak seçim hükümeti tarafından yapılabileceğini belirten Özyiğit, “bir dahaki toplantıya ancak seçim tarihi konuşulacaksa geleceğiz” şeklinde konuştu.

Özyiğit’in açıklaması şu şekilde:

“Bir hafta önce erken seçim tarihini konuşmak üzere toplanmıştık. Orada da seçim tarihi üzerine 6 Şubat tarihinde uzlaşılmıştı. Uzlaşılmayan nokta, hükümetin ‘seçim yasakları’ kısıtlamasını kabul etmemesiydi. Bunun sebebi de partizanlıktı. Zaten Ulusal Birlik Partisi’nin partizanlık konusundaki sicili net değil. Bugün bu toplantı başladığında da biz önce seçim tarihini sorduk. Hükümeti kurabilecek olan varsa kursun, olmazsa geçici bir seçim hükümeti kurulsun dedik. Biz zaten bu seçim hükümetine de olumlu yaklaşıyoruz. UBP’nin partizanlık uygulamalarını engelleyecek, ülkeyi salimen seçime götürecek bir hükümete ihtiyaç vardır çünkü bu konu şu an için ortada kaldı. UBP’nin Elektrik Kurumu, Kalkınma Bankası gibi yerlerde sağladığı istihdamlar ve partizanlık başını almış gidiyor. Biz de bunların olmayacağı bir yapının kurulmasını diliyoruz. Bunu da bugünlerde Cumhurbaşkanlığı’nda yapılacak toplantılarda göreceğiz. Bir görevlendirme olur mu o zaman belli olacak.

Bugünün sonucunda iki şey çıktı; ya bir hükümet kurulur ve seçim tarihinin de içinde olduğu bir takvim getirir ve meclis çalışmaları başlar, ya da mevcut ‘düşmüş hükümet’ seçim tarihinin de içinde olduğu bir grup öneri sunar ve bu konuşulur. Bir dahaki toplantıya ancak seçim tarihi konuşulacaksa geleceğiz.

Öte yandan çiftçilerimiz de tarım sigortasıyla ilgili fonun bir an önce geçmesi için yardım bekliyor, biz de buna destek veriyoruz ancak eğer genel çerçevede öneriler getirilecekse bu seçim tarihiyle birlikte gelmelidir.”

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