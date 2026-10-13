Dev-İş: “Direne direne kazanacağız”

Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu’na (DEV-İŞ) bağlı Petrol-İş, Kıbrıs Türk Petrolleri’nde (K-PET) işten çıkarılmak istenen 9 personelle ilgili anlaşmazlık nedeniyle süresiz grev başlattı.

Sendika tarafından yapılan açıklamada, işverenin tüm uzlaşma girişimlerine rağmen söz konusu 9 personelin işten durdurulması kararından geri adım atmadığı belirtildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu’nun katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, işverene işten durdurma kararlarının geri alınması ve 9 personelin ihtiyaç duyulan pozisyonlara yerleştirilmesi önerisinin sunulduğu kaydedildi. Petrol-İş’in de şirkette ihtiyaç duyulan görevler bulunduğunu belirterek uzlaşmaya hazır olduğunu ilettiği ifade edildi.

Açıklamada, işverenin değerlendirme yapmak için 24 saat süre istediği, ancak bu sürenin dolmasına rağmen herhangi bir geri dönüş yapmadığı belirtildi.

“İşten durdurma kararı usulsüz”

Maliye Bakanlığı tarafından yapılan incelemede, KPET Yönetim Kurulu’nun işten durdurma kararının usulsüz olduğunun saptandığı öne sürülen açıklamada, kararda tüm yönetim kurulu üyelerinin imzasının bulunmadığı ve gündemin tüm üyelere bildirilmediği ifade edildi. Söz konusu usulsüzlüğün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na da iletildiği kaydedildi.

Şirketin mali durumunun kendileri için önemli olduğunu belirten sendika, verilere göre şirketin kâr oranlarının arttığını söyledi.

Petrol-İş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan usulsüz olduğunu belirttiği kararı dikkate alarak işten durdurmaları kabul etmemesini, KPET yönetiminden ise söz konusu uygulamadan vazgeçmesini talep etti.

Açıklamada, 9 personelin işten durdurulma kararları geri alınana ve görev tanımları yapılana kadar süresiz grevin devam edeceği belirtilerek, “Direne direne kazanacağız!” ifadelerine yer verildi.