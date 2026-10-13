“Belediye ile diğer kurumlar arasında güçlü bir iletişim ve iş birliği sağlayacağız”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Güzelyurt Belediye Başkan adayı Reşat Kansoy, bazı devlet dairelerini ziyaret etti. Veteriner Dairesi, Sosyal Sigortalar Dairesi, Biyoteknoloji Laboratuvarı ve Orman Dairesi’ni ziyaret eden Kansoy’a, Güzelyurt İlçe Başkanı Çağlar Gulamkadir, Milletvekili Armağan Candan ve partililer eşlik etti. Ziyaretlerde kurum çalışanlarıyla bir araya gelen Kansoy ve beraberindeki heyet, yürütülen çalışmaların yanı sıra Güzelyurt’un ihtiyaçları, kent yaşamında karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri üzerine görüş alışverişinde bulundu.

Kansoy, yeni dönemde en önemli hedeflerinden birinin belediye ile bölgede hizmet veren diğer kamu kurumları arasında güçlü, sürekli ve yapıcı bir iletişim ağı kurmak olduğunu vurguladı. Kurumların birbirinden kopuk değil, aynı kentin geleceği için birlikte çalışan yapılar olması gerektiğini belirten Kansoy, bu iş birliği sayesinde Güzelyurt halkının kamu hizmetlerinden daha etkin ve nitelikli biçimde yararlanmasının önünü açacaklarını ifade etti.

“Güzelyurt’un kamusal alanda daha etkin ve nitelikli hizmet almasının önünü açacağız”

“Belediyenin görevi yalnızca kendi sınırları içerisindeki hizmetleri yürütmek değildir. Güzelyurt’u ilgilendiren her konuda ilgili kurumlarla iletişim kuran, koordinasyonu sağlayan ve çözümün oluşmasına katkı koyan bir belediye anlayışını hayata geçireceğiz” diyen Kansoy, ortak hareket etmenin kente önemli bir güç kazandıracağını söyledi. Kansoy, “Yeni dönemde belediyemiz hiçbir kurumdan kopuk olmayacak. Kamu kurumlarımızla, çalışanlarımızla ve Güzelyurt’un tüm paydaşlarıyla güçlü bir iletişim ve iş birliği içinde olacağız. Sorunları birlikte konuşacak, çözümleri birlikte geliştirecek ve Güzelyurt’umuzun daha etkin hizmet alması için birlikte çalışacağız” dedi.

Veteriner Dairesi ziyaretinde sahipsiz sokak hayvanları konusuna da değinen Kansoy, Hayvan Hakları ve Refahı Yasası’na uygun, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüm için Veteriner Dairesi ve bölgedeki veteriner hekimlerle ortak bir program oluşturacaklarını belirtti. Kansoy, sokak hayvanlarının yaşam hakkını koruyan, aynı zamanda halk sağlığı ve kent yaşamını gözeten bütünlüklü bir yaklaşım ortaya koyacaklarını vurguladı.