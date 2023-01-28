Özkuş'un ölüm sebebi "Kalp Krizi"

Polis, Zeytinlik'teki evinde dün ölü olarak bulunan Lefkoşa Türk Belediyesi İnşaat Mühendislerinden 44 yaşındaki Burçin Özkuş'un "Kalp krizi" nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.

Polisin açıklaması şöyle:

"27.1.2022 tarihinde, Zeytinlik'te bulunduğu ikametgahı içerisinde ölü olarak bulunan Burçin ÖZKUŞ (E-44) yapılan otopsisinde ölüm sebebinin kalp krizi sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir."