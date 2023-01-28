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Özkuş'un ölüm sebebi "Kalp Krizi"

Özkuş'un ölüm sebebi "Kalp Krizi"

Polis, Zeytinlik'teki evinde dün ölü olarak bulunan Lefkoşa Türk Belediyesi İnşaat Mühendislerinden 44 yaşındaki Burçin Özkuş'un "Kalp krizi" nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı. 

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Polis, Zeytinlik'teki evinde dün ölü olarak bulunan Lefkoşa Türk Belediyesi İnşaat Mühendislerinden 44 yaşındaki Burçin Özkuş'un "Kalp krizi" nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı. 

Polisin açıklaması şöyle:  

"27.1.2022 tarihinde, Zeytinlik'te bulunduğu ikametgahı içerisinde ölü olarak bulunan Burçin ÖZKUŞ (E-44) yapılan otopsisinde ölüm sebebinin kalp krizi sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir."

 

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