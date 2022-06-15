Özkurt'un avukatları cezada düşürme, Savcılık artırma istedi, dava ertelendi

Yargıtay Ceza Mahkemesi, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Müdürü Meryem Özkurt’un istinafını 22 Haziran Çarşamba günü saat 10.00’a erteledi.

Savcılık, istinaf dosyalamak için süre isteyerek, davanın ertelenmesini talep etti.

Özkurt’un avukatları Salih Can Doratlı ile Feyzi Hansel’in itiraz etmemesi üzerine ise, Yargıtay Ceza, davanın 22 Haziran’da savcılığın dosyalayacağı istinaf ile Meryem Özkurt’un istinafının birleştirilerek dinlenmesine karar verdi.

Yargıtay Ceza Heyeti Başkanı Beril Çağdal, üye Peri Hakkı ve üye Talat Usar huzurunda, bugün saat 10.45 sıralarında görüşülen davada savcı Behrat Mavioğlu, Özkurt’un cezasının yükseltilmesi talebiyle istinaf dosyalamak üzere süre talep etti.

Özkurt’un avukatları Salih Can Doratlı ile Feyzi Hansel’in, süre talebine karşı çıkmaması üzerine Yargıtay Ceza Heyeti Başkanı Beril Çağdal, savcılığın dosyalayacağı istinaf ile Meryem Özkurt’un istinaf dosyasının birleştirilerek davanın 22 Haziran Çarşamba günü saat 10.00’da dinlenmesine karar verdi.

Hatırlanacağı üzere; Yüksek Seçim Kurulu, seçim yasakları kapsamına girdikleri gerekçesiyle; Ekim 2020 tarihinde gerçekleşen Geçitköy ve kapalı Maraş’taki yayınların durdurulmasını istemiş, Özkurt ise yayını durdurmayıp YSK’nın ihtarına uymamıştı.

Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde geçtiğimiz hafta Yargıç Mine Ozankaya’nın huzurunda itham edilen Meryem Özkurt, suçlamaları kabul etmişti.

Kararın ardından Özkurt’un Avukatı Feyzi Hansel, özel af yasası çıkması için dilekçe hazırlayıp Meclis’e sunmuştu.

Yapılan dilekçenin ardından Cumhuriyet Meclisi, Dilekçe ve Ombudsman Komitesi toplanmış, BRT Müdürü Meryem Özkurt'un af dilekçesini mahkeme süreci tamamlanmadığı için gündeme almamıştı.

Komiteden yapılan yazılı açıklamada “Mahkeme Kararı 7 Haziran 2022 tarihinde verildiği göz önünde alındığı zaman sürecin tamamlanmadığı görülmektedir” denilerek istinaf sürecine işaret edilmişti.

BRT çalışanları Özkurt'a destek için mahkemeye geldi.

Özkurt'un AF dilekçesi: Süreç tamamlanmadı

İşte gerekçeli karar

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