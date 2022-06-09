İşte gerekçeli karar

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRT) Müdürü'nü "seçim yasaklarını çiğnediği" gerekçesiyle 2 ay hapse gönderen gerekçeli kararda "işlenen suçun vahim olduğuna" vurgu yapıldı.

Lefkoşa Kaza Mahkemesi Yargıcı Mine Ozankaya, BRTK Müdürü Meryem Özkurt'un "yayayınların durdurulması" yönünde ihtar almasına rağmen, bu ihtara uymadığını söyledi.

BRT Müdürü Özkurt, Seçim ve Halk Oylaması Yasası'ndan ceza aldı.

Seçim döneminde törenlere ait yasaklara uymayan kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticilerinin 2 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılabileceğini düzenleyen 80'inci maddeden 2 ay ceza verildi.

Mahkeme ayrıca seçim kurullarının kararlarına uymayanlar için ön görülen 1 aya kadar hapis cezasını düzenleyen 170'inci maddeye göre de 20 gün hapisle cezalandırıldı.

Her iki ceza birlikte çekileceğinden, Meryem Özkurt için 2 ay hapis kararı verildi.

Yargıç Ozankaya, BRT Müdürü'nün "kamu menfaatini büyük oranda zedeleyen ve tehdit altında bırakan vahim bir suç işlediğini" belirtti, "suçun vahameti ile doğru orantılı, caydırıcı ve ibret verici ve hürriyeti bağlayıcı ceza verme sonucuna ulaştığını" ifade etti.

Gerekçeli kararda şu ifadeler dikkat çekti:

"Demokratik ve yasalara saygılı bir hukuk devleti olan ülkemizdeki seçim süreçlerinin doğru, dürüst, tarafsız ve en adilane şekilde güven içinde sürdürülmesi ve de halkın iradesinin seçim sonuçlarına doğru bir şekilde yansıması için Seçim ve Halk Oylaması Yasamıza uygun davranılması, kamu menfaatinin en büyük gereği hatta temelidir."

Özkurt'un avukatı ise kurum müdürünün "memleket sevgisi ile su gelmesini duyurmayı amaçladığını ve ikazlara rağmen yayınlarına devam ettiğini" söyledi.