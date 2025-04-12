Özkızan: “Laikliğe aykırı uygulamaları normalleştirmek kabul edilemez”

Bağımsızlık Yolu Güzelyurt Bölge Sorumlusu Celal Özkızan, laikliğe aykırı uygulamaların normalleştirilmesine karşı çıkılması gerektiğini vurgulayarak, bu durumun kabul edilemez olduğunu belirtti.

Özkızan, partisi adına yazılı açıklama yaparak, Yüksek Mahkeme temel atma töreninde yaşananlara ilişkin değerlendirmelerde ve eleştirilerde bulundu.

Özkızan, bağımsız ve tarafsız olması gereken yargının belirli bir dinin ritüelleriyle özdeşleştirilmesinin laikliğe aykırı olduğunu ifade ederek, bu durumu normalleştirmeye çalışanların laiklik karşıtı bir tutum sergilediğini belirtti.

Özkızan, açıklamasında Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın törende dini ritüellere eşlik etmesini de eleştirdi. Özkızan, CTP’nin düzenin yanlış olduğunu ifade ettiğini ancak bu düzene karşı bir mücadele hattı oluşturmadığını da iddia etti. Özkızan, Erhürman ve CTP'ye eleştirilerde bulundu.

Eleştirinin demokrasinin bir gereği olduğunu vurgulayan Özkızan, mücadeleyi zayıflatanın sahte birliktelikler değil, samimiyetsizlik olduğunu kaydetti.