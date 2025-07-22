Özkızan: “Büyük sermaye ucuz, güvencesiz ve sendikasız işçi arayışında”

Bağımsızlık Yolu Güzelyurt Bölge Sorumlusu Celal Özkızan, Kuzey Kıbrıs’ta asıl sorunun istihdam değil, kaliteli istihdam olduğunu kaydederek, büyük sermayenin ucuz, güvencesiz ve sendikasız işçi arayışında olduğunu ifade etti.

Özkızan yaptığı yazılı açıklamada, Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nda işveren temsilcisi olan Cengiz Alp’in “Önümüzdeki 6 ayda hayat pahalılaşacak, işsizlik artacak, iş yerleri kapanacak” şeklindeki açıklamasını eleştirdi.

“Son 15 yıldır asgari ücrete çoğu zaman hayat pahalılığının altında artış verildi, hatta dönem dönem hiç artış verilmedi. Buna rağmen son 15 yılda bırakın hayatın ucuzlamasını, zam üstüne zam yedik” diyen Özkızan, hayat pahalılığının, asgari ücret artışından kaynaklanmadığını belirtti.

Halkın alım gücü düşerken, büyük sermaye ve ultra zenginlerin servetlerine servet kattığını kaydeden Özkızan, “ ‘İşsizlik artacak’ diyen büyük sermaye, sonra dönüp yurt dışından on binlerce emekçiyi ucuza sömürmek için memlekete dolduruyor” dedi.

İş yeri kapanmalarının da büyük sermayenin lehine işlediğini belirten Özkızan, İstatistik Kurumu verilerine göre, büyük işletmelerin sayısı artarken, küçük işletmelerin ve esnafın sayısının azaldığını ifade etti.