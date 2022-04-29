Özkıraç hastaneye kaldırıldı

Gazeteci Ali Kişmir, El-Sen Başkanı Kubilay Özkıraç’ın oksijen sıkıntısı nedeniyle hastaneye kaldırıldığını duyurdu.

Kişmir, sosyal medya hesabından yaptığı bilgilendirme paylaşımı ile Özkıraç’ın tedavisinin acil serviste devam ettiğini kaydetti.

Kişmir’in paylaşımı şöyle: Şu anda acilde oksijen düşüklüğüne karşı sağlık çalışanları tarafından müdahale yapılıyor. Durumu ilk ana göre daha iyi! Bir süre hastanede tedavi görecek.