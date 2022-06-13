Gazeteciler mecliste
Meclis önünde eylem sürerken, bir grup gazeteci Genel Kurulu'nu izlemek icin Meclis'e gırdi.
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Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği’nin üç yasada yapılmak istenen değişikliklerin ifade ve basın özgürlüğünü ortadan kaldıracağı ve düşünceyi suç kapsamına alacağı gerekçesiyle dün başlattığı eylem sürüyor.
Meclis önünde eylem sürerken, bir grup gazeteci Genel Kurulu'nu izlemek için Meclis'e girdi.
“Özgürlük İçin 24 Saat” eylemi sürüyor
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Etiketler : meclis, KTGB, ifade özgürlüğü