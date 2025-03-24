Özgür Özel CHP'nin boykot listesini açıkladı: İşte o markalar!
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Saraçhane'de yaptığı konuşmasında partisinin boykot listesini açıkladı. CHP'nin boykot listesinde hizmet sektöründen turizme birçok marka yer aldı. İşte o markalar...
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması ile devam eden süreç hakkında partisine yönelik çifte standart uygulayan markalara tepki gösterdi. Özel, kamuoyuna CHP'nin boykot listesini açıkladı.
Buna göre listede kitap sektöründen, bahis sitelerine birçok marka yer aldı.
CHP'NİN BOYKOT LİSTESİ
İşte Özgür Özel'in boykot çağrısı yaptığı liste:
- Espresso Lab
- D&R
- Idefix
- Demirören AVM
- Kilim Mobilya
- Ülker
- Türk Petrol, Milangaz, Likitgaz
- TRT, Anadolu Ajansı
- TGRT'nin İhlas Ev Aletleri
- CNN Türk
- Milli Piyango, Misli, İddaa
- ETS Tur
Özel ayrıca bazı şirketler için yarına kadar beklediklerini ve sürece göre yarın da listeyi genişletebileceklerini açıkladı.
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Etiketler : boykot, Özgür Özel, CHP boykot listesi