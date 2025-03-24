Özgür Özel CHP'nin boykot listesini açıkladı: İşte o markalar!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması ile devam eden süreç hakkında partisine yönelik çifte standart uygulayan markalara tepki gösterdi. Özel, kamuoyuna CHP'nin boykot listesini açıkladı.

Buna göre listede kitap sektöründen, bahis sitelerine birçok marka yer aldı.

CHP'NİN BOYKOT LİSTESİ

İşte Özgür Özel'in boykot çağrısı yaptığı liste:

Espresso Lab

D&R

Idefix

Demirören AVM

Kilim Mobilya

Ülker

Türk Petrol, Milangaz, Likitgaz

TRT, Anadolu Ajansı

TGRT'nin İhlas Ev Aletleri

CNN Türk

Milli Piyango, Misli, İddaa

ETS Tur

Özel ayrıca bazı şirketler için yarına kadar beklediklerini ve sürece göre yarın da listeyi genişletebileceklerini açıkladı.