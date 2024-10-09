Özge Falyalı Mahkemeye çıkarıldı, teminata bağlandı
Otelinde gerçekleşen bir iş kazası nedeniyle aranan Özge Falyalı, bugün mahkemeye çıkarıldı.
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Otelinde gerçekleşen bir iş kazası nedeniyle aranan Özge Falyalı, bugün mahkemeye çıkarıldı.
YENİDÜZEN’in polis kaynaklardan elde ettiği bilgiye göre Falyalı’nın teminata bağlandığı belirtildi. Otelinde meydana gelen iş kazasının ardından Falyalı’nın ifadesine başvurulmuş ve hakkında arama emri çıkarılmıştı.
Polis, Özge Falyalı’nın mahkeme sürecine dahil olduğunu ve kefaletle serbest bırakıldığını açıkladı.
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